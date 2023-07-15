今夏奇冰出列！牛奶糖、彈珠汽水變冰品 玉山也白頭

今夏奇冰報到！許多人童年滋味如森永牛奶糖、彈珠汽水變身冰品，台灣三大名山也成為剉冰主角，還有品牌請來當紅應援女神李多慧代言，吃冰影片兩周內點閱破百萬，各樣奇巧話題，讓炎夏多了幾分清涼。

源自日本的森永今年酷夏推出「牛奶糖珍珠雪糕」、「紅豆牛奶糖雪糕」進化版，並與cama聯名新推「森永重烘焙拿鐵焦糖流心雪糕」、「Gummy drops珍珠雪糕(鳳梨口味)」，活動期間購買台灣森永製菓出品雪糕，還可至活動網站參加抽獎。其中，牛奶糖雪糕系列除了全新升級，還神還原牛奶糖的美味與口感，甜而不膩，並且帶來十足的嚼勁，趣味十足。

台隆集團旗下的國民冰品（百吉POKI），請來女神李多慧代言拍攝吃冰影片，在網路掀起熱潮，同步帶動POKI銷售，為了歡慶破百萬瀏覽，官方FB加碼釋出李多慧心動桌布、男友視角影片、李多慧親筆簽名拍立得等好禮，觀看數破兩百萬還將抽出韓國雙人機票。此外，今年也推出3支全新冰品「翡翠檸檬茶冰棒」、「雪梨茶冰棒」、「彈珠汽水棒棒冰」，即日起至7月25日於全台全家便利商店有「任選口味加10元多一件」優惠。