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超質感3C用品來了！無印良品首度在台開發電器產品
許多熱愛質感極簡風格的人，都會喜愛MUJI無印良品在日本所販售的各種電器商品，但因為受到台灣電器法規及進口限制，許多品項都難以引進台灣販售，而台灣無印良品為補足電器商品，首度推出台灣企畫的在地電器開發，首波推出3款新品，包括傳輸線及兩款電源供應器，整體呈現出極簡設計的風格，讓3C用品也能飄出高質感。
對於現代人來說，3C用品可說是相當重要，而充電也是隨身用品，無印良品推出的2款電源供應器，分為2孔與3孔，2孔提供USB-C插孔，3孔包括2孔USB-C和1孔USB-A，都採用GaN氮化鎵技術，強調體積小、散熱快且充電功率轉換效率更佳，且從100V-240V都能使用，整體設計輕巧方正，也通過台灣商檢局BSMI認證，使用安心。
另一款充電線材為編織電源傳輸線(USB-C to USB-C)，採耐用性佳的編織設，1.2m的長度，最高輸出可達100W，支援快速充電。全系列售價290～1,190元。
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