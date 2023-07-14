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蝦皮購物攜手賣家推「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」！目標減240萬公斤碳排量

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物宣布推出「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」，將擴大服務範圍邀請站上超過千間賣家一同響應，並推廣至全台100家智取門市上線，目標年底減240萬公斤碳排放量。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物宣布推出「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」，將擴大服務範圍邀請站上超過千間賣家一同響應，並推廣至全台100家智取門市上線，目標年底減240萬公斤碳排放量。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物去年推出店到店循環包裝備受用戶支持，一年來已省下超過60萬公斤碳排放量，相當於兩個大安森林公園的吸碳面積，日前再宣布推出「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」，將擴大服務範圍邀請站上超過千間賣家一同響應，並推廣至全台100家智取門市上線。未來適用範圍不限於蝦皮直送商品，將有更多商品適用蝦皮店到店循環包裝，預計年底前將減少超過40萬個紙箱，相當於減少約240萬公斤的碳排放量。

視初期環保效益顯著，蝦皮購物進一步推動「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」，擴大循環包裝的服務範圍，評估合適的賣家進行合作。為降低平台賣家實施循環包裝的門檻和初始成本，蝦皮購物將負責循環箱回收整理、消毒等物流程序，並額外補貼箱體租借費用及相關成本，藉此強化賣家參與意願。同時，蝦皮購物也將運用過去營運數據進行資料分析，研發更多尺寸的循環箱，以符合賣家各類型商品包裝的需求。

除邀請賣家加入，蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，消費者只要透過「下單選、自備袋、拆箱還」簡易3步驟，在無人店面也能夠自行實踐環保行動。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物向來積極關注環保永續議題、友愛環境，去年推出循環包裝服務廣受用戶好評，期許未來能透過『蝦皮店到店循環包裝計畫2.0』推動站上賣家共同加入環保行列。目標在年底前能邀請超過千間賣家響應，達到節省40萬個紙箱、240萬公斤的碳排放量，實踐『從源頭減量包裝』。」

目前蝦皮商城「L’Oréal Paris巴黎萊雅官方旗艦店」已率先響應表達支持，未來在該賣場下單，凡適用循環包裝的商品皆可選用店到店循環包裝選項。巴黎萊雅表示：「我們希望持續發揮品牌影響力，身為全球第一美妝品牌，我們會持續堅持對永續發展和社會共融的企業承諾。」

隨著環保永續意識盛行，民眾已逐漸建立綠色消費習慣，根據媒體最新調查顯示，7成的消費者在選購商品時會注意到產品是否過度包裝，而超過8成則是會自備環保袋或容器。蝦皮購物將持續關注永續議題，透過「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」改善網購生態擴大循環包裝服務範圍，以加快網購包裝減量推行，落實環境永續行動。

蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，讓消費者在無人店面也能夠自行實踐環保行動。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，讓消費者在無人店面也能夠自行實踐環保行動。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城「L’Oréal Paris巴黎萊雅官方旗艦店」已率先響應「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」，未來在該賣場下單，凡適用循環包裝的商品皆可選用店到店循環包裝選項。圖／蝦皮購物提供
蝦皮商城「L’Oréal Paris巴黎萊雅官方旗艦店」已率先響應「蝦皮店到店循環包裝計畫2.0」，未來在該賣場下單，凡適用循環包裝的商品皆可選用店到店循環包裝選項。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，讓消費者在無人店面也能夠自行實踐環保行動。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，讓消費者在無人店面也能夠自行實踐環保行動。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，讓消費者在無人店面也能夠自行實踐環保行動。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物今年7月底前將於全台100間智取門市全面上線循環包裝自助歸還的服務，讓消費者在無人店面也能夠自行實踐環保行動。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 巴黎萊雅 碳排放

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