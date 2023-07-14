暑假遊戲熱 長時對戰電競椅堅實相挺 買氣挑戰年增3倍

「 六都電競」預賽火熱開打，本月底再迎台灣國際電玩電競產業展開展，電競熱浪正席捲全台玩家，市場研調機構Newzoo發布「2023全球PC與電玩主機市場報告」指出，去年全球PC及電玩主機市場達923億美元，並預期在遊戲機大廠的帶動下，今年市場成長力道可期，另根據台北市電腦公會預估，台灣遊戲產業產值可望上看千億規模。

PChome 24h購物統計，暑假以來電競筆電銷量一周內成長逾2成，預估暑期電競筆電月銷量可較上半年成長3成；電競周邊商品7月成長力道亦來勢洶洶，業績年增3成；動輒近萬元的電競椅，7月業績較上半年成長近3成，預估7月電競椅業績成長將挑戰年增3倍，反映玩家投資升級設備不手軟的氣勢。

PChome 24h購物分析，長時間線上對戰更需要堅實可靠的椅子相挺，玩家會挑採選有人體工學設計的腰枕支撐系統，以提供舒適度及支撐力，折扣後價格落在7000元左右的電競椅最受消費者歡迎，銷售占比約6成，且線上購物具有宅配到府，部分免組裝的優勢。