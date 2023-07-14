5款金牌威士忌一次喝到！金車噶瑪蘭品酩會開搶

金車噶瑪蘭睽違已久宣布舉辦首場品酩盛會「島嶼醇酩」，特別選擇國際競賽常勝軍、也是今年於TWSC榮獲五項金牌的五種酒款，對應出絕佳的食材搭配，帶出每款威士忌的多層次口感與個性。「島嶼醇酩」品酩盛會即日起開放報名，將於8月北中南巡迴共三場，邀請喜好噶瑪蘭的品酩家，一同共享金車噶瑪蘭威士忌的馥郁醇香。

在「島嶼醇酩」品酩盛會中，饕客將品嘗到5款金牌威士忌，分別為噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒、金車頂極指揮單一麥芽威士忌，以及噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒。

金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠。2008年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。

金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區。秉持突破自我的信念，結合臺灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過750面金牌，不斷寫下屬於台灣威士忌的新歷史，未來金車噶瑪蘭將會持續向前，將台灣優質威士忌推向全世界。

2023年「島嶼醇酩」品酒會資訊 ◎活動場次： 【台北場】08/12（六） 典華會館 （台北市中山區植福路8號） 【台中場】08/19（六） 萊特薇庭 （台中市西屯區龍富路五段396號） 【高雄場】08/26（六） 萬豪酒店 （高雄市鼓山區龍德新路222號） ◎活動時間： 晚宴18:00-21:00 （17:30開放入場） ◎報名費用：NT$2,000/位（活動現場購買噶瑪蘭酒款可折抵消費金額500元，每人僅限折抵乙次） ◎報名連結：https://www.accupass.com/go/kavalanwhisky202308

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康