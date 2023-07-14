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5款金牌威士忌一次喝到！金車噶瑪蘭品酩會開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金車噶瑪蘭睽違已久品酩盛會「島嶼醇酩」，將一次品酩到五種國際競賽常勝軍及本次TWSC榮獲五項金牌的5種酒款。圖／金車噶瑪蘭提供
金車噶瑪蘭睽違已久品酩盛會「島嶼醇酩」，將一次品酩到五種國際競賽常勝軍及本次TWSC榮獲五項金牌的5種酒款。圖／金車噶瑪蘭提供

金車噶瑪蘭睽違已久宣布舉辦首場品酩盛會「島嶼醇酩」，特別選擇國際競賽常勝軍、也是今年於TWSC榮獲五項金牌的五種酒款，對應出絕佳的食材搭配，帶出每款威士忌的多層次口感與個性。「島嶼醇酩」品酩盛會即日起開放報名，將於8月北中南巡迴共三場，邀請喜好噶瑪蘭的品酩家，一同共享金車噶瑪蘭威士忌的馥郁醇香。

在「島嶼醇酩」品酩盛會中，饕客將品嘗到5款金牌威士忌，分別為噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒、金車頂極指揮單一麥芽威士忌，以及噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒。

金車噶瑪蘭於2005年正式建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠。2008年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。

金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區。秉持突破自我的信念，結合臺灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過750面金牌，不斷寫下屬於台灣威士忌的新歷史，未來金車噶瑪蘭將會持續向前，將台灣優質威士忌推向全世界。

2023年「島嶼醇酩」品酒會資訊

◎活動場次：

【台北場】08/12（六） 典華會館 （台北市中山區植福路8號）

【台中場】08/19（六） 萊特薇庭 （台中市西屯區龍富路五段396號）

【高雄場】08/26（六） 萬豪酒店 （高雄市鼓山區龍德新路222號）

◎活動時間：

晚宴18:00-21:00 （17:30開放入場）

◎報名費用：NT$2,000/位（活動現場購買噶瑪蘭酒款可折抵消費金額500元，每人僅限折抵乙次）

◎報名連結：https://www.accupass.com/go/kavalanwhisky202308

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全台品酩盛會「島嶼醇酩」即日起開放報名。圖／金車噶瑪蘭提供
全台品酩盛會「島嶼醇酩」即日起開放報名。圖／金車噶瑪蘭提供

噶瑪蘭 金牌 酒店

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