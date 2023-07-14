海外獨家「SOU・SOU 20周年特展」台灣限定款搶先看

誠品書店年度大型文具策展「2023理想的文具」還有番外篇，京都人氣設計品牌SOU・SOU海外獨家20周年特展7/21於誠品信義店3F FORUM開展，擅長將傳統紋樣翻轉為時尚設計的SOU・SOU，這回將和風印花融合台味，於誠品書店獨家推出台灣限定款，連日本都買不到，SOU・SOU迷快筆記。同時，誠品書店在信義店6樓展演廳打造「文具機場」主展場同步登場。

台灣標誌性的「台灣果物」、「墾丁的海」、「阿里山小火車」以及「台灣花磚」，這次運用在SOU・SOU印花圖紋上，可愛和風又帶有台式美學。

SOU・SOU最受歡迎的經典紋樣「十數」，更首次以跳色的520，以幽默的台式諧音傳達愛；代表SOU・SOU 20周年的「十數慶祝」，也結合修正帶、迴紋針、長尾夾、膠水等文具元素，打造誠品書店獨家專屬視覺。百款全台獨家限定商品7/21起於誠品信義店3F Forum及誠品線上獨家販售，線上首購可享超取免運。

曾在2019年來台首辦特展的SOU・SOU，當時與誠品書店獨家聯名安全帽首批開賣不到一小時就銷售一空，今年SOU・SOU十數520安全帽7/21即將開賣，今年再與誠品攜手推出3款台灣限定色安全帽，另有520 T-shirt、托特包等。甚至麻將、撲克牌也都換上SOU・SOU台灣限定色紋樣。

除了誠品信義店3F FORUM「2023理想的文具」展區及誠品線上獨家販售SOU・SOU 20週年特展聯名商品，8/1起部分商品也將於誠品台中園道店、誠品高雄大遠百店接力登場，誠品信義店還推出2款「京都到台北」紀念章，台中園道店、高雄大遠百店分別有台中款和高雄款，逛展的同時也可留下可愛的足跡印記。