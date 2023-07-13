亞洲富豪年輕有實力！佳士得拍賣2023上半總成績揭曉

拍賣龍頭佳士得（Christie's），昨（7月12日）晚舉辦全球上半年拍賣總結線上媒體發佈會，由佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）與佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）概述並分析上半年拍賣成績。在全球通膨、整體市場景氣動盪的狀況下，上半年交出32億美元的總成交額，與 2022年第一季度相比雖下降23%，總體成交比率高達87%，各門類中的單一藏家珍藏表現出色，網路競標佔80%，整體而言，佳士得對下半年仍表樂觀。

佳士得上半年度最高成交價拍品為5月於紐約拍出的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《黑人歷史（尼羅河）》，成交價6,711萬美元。紐約拍賣上，傑拉爾德范伯格（Gerald Fineberg）珍藏，也以2.1億美元總成交額創下上半年度拍賣最高成交額珍藏的紀錄。除了知名單一藏家為紐約五月的20及21世界藝術系列拍賣，錄得逾9.2億美元的成交額，在香港的鐘表、骨董傢俱、名酒，日內瓦的珠寶、鐘表等不同類別也締造了相當出色的成績。

買家輪廓方面，佳士得觀察上半年在數位工具的互動都有顯著的成長，除了來自網路的競標為疫情前將近一倍，逾半數拍品透過網上平台售出（2019年上半年僅有20%），拍品平均成交價比去年成長12%，65%新買家透過網上拍賣首次參與佳士得拍賣。所有買家中有31%為首次參與佳士得拍賣，當中更有38%為千禧新世代或更年輕一代。

龐智鋒更針對亞洲市場的表現進一步說明，上半年買方市場其實算熱絡，但藏家惜售狀況較為普遍，也反映在較以往小的拍賣規模上。亞洲藏家實力雄厚，紐約5月的20世紀晚拍中前10高價拍品就有5件落入亞洲藏家囊中，也積極參與了日前結束的倫敦古典藝術拍賣周。與其他市場相較，亞洲的新世代藏家年齡較輕，收藏範疇也更寬廣。