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亞洲富豪年輕有實力！佳士得拍賣2023上半總成績揭曉

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
今年5月15日佳士得紐約，拍賣已故美國當代傳奇藝術家巴斯奇亞作品《黑人歷史（尼羅河）》，最終以6,711萬美元（約新台幣20.6億元）高價拍出，為佳士得上半年度最高成交價拍品。佳士得／提供
今年5月15日佳士得紐約，拍賣已故美國當代傳奇藝術家巴斯奇亞作品《黑人歷史（尼羅河）》，最終以6,711萬美元（約新台幣20.6億元）高價拍出，為佳士得上半年度最高成交價拍品。佳士得／提供

拍賣龍頭佳士得（Christie's），昨（7月12日）晚舉辦全球上半年拍賣總結線上媒體發佈會，由佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）與佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）概述並分析上半年拍賣成績。在全球通膨、整體市場景氣動盪的狀況下，上半年交出32億美元的總成交額，與  2022年第一季度相比雖下降23%，總體成交比率高達87%，各門類中的單一藏家珍藏表現出色，網路競標佔80%，整體而言，佳士得對下半年仍表樂觀。 

佳士得上半年度最高成交價拍品為5月於紐約拍出的尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《黑人歷史（尼羅河）》，成交價6,711萬美元。紐約拍賣上，傑拉爾德范伯格（Gerald Fineberg）珍藏，也以2.1億美元總成交額創下上半年度拍賣最高成交額珍藏的紀錄。除了知名單一藏家為紐約五月的20及21世界藝術系列拍賣，錄得逾9.2億美元的成交額，在香港的鐘表、骨董傢俱、名酒，日內瓦的珠寶、鐘表等不同類別也締造了相當出色的成績。

買家輪廓方面，佳士得觀察上半年在數位工具的互動都有顯著的成長，除了來自網路的競標為疫情前將近一倍，逾半數拍品透過網上平台售出（2019年上半年僅有20%），拍品平均成交價比去年成長12%，65%新買家透過網上拍賣首次參與佳士得拍賣。所有買家中有31%為首次參與佳士得拍賣，當中更有38%為千禧新世代或更年輕一代。

龐智鋒更針對亞洲市場的表現進一步說明，上半年買方市場其實算熱絡，但藏家惜售狀況較為普遍，也反映在較以往小的拍賣規模上。亞洲藏家實力雄厚，紐約5月的20世紀晚拍中前10高價拍品就有5件落入亞洲藏家囊中，也積極參與了日前結束的倫敦古典藝術拍賣周。與其他市場相較，亞洲的新世代藏家年齡較輕，收藏範疇也更寬廣。

下半年拍賣亮點包括，佳士得上海舉辦拍賣十週年、倫敦將於九月舉行滾石樂團鼓手Charlie Watts珍藏拍賣，紐約10月上拍的羅斯柴爾德（Rothschild）典藏傑作以及蓋蒂伉儷珍藏傑作、以及佳士得香港秋季拍賣將與周杰倫聯袂合作，呈獻千禧後晚間拍賣。

傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，以6,087萬5,000港元（約2.38億台幣）成交價刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
傑夫昆斯《聖心（紫紅/金色）》，以6,087萬5,000港元（約2.38億台幣）成交價刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。圖／佳士得提供
佳士得香港與與周杰倫攜手呈獻秋季的「千禧後晚間拍賣」為2023下半年重點之一。圖／佳士得提供
佳士得香港與與周杰倫攜手呈獻秋季的「千禧後晚間拍賣」為2023下半年重點之一。圖／佳士得提供
佳士得香港春拍由清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶以1億802萬港元（約1,385萬美元）高價成交。圖／佳士得提供
佳士得香港春拍由清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶以1億802萬港元（約1,385萬美元）高價成交。圖／佳士得提供
拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏「海蒂霍頓珍藏」，成交總額高達2.02億美元，收益撥捐慈善。圖／佳士得提供
拍賣史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏「海蒂霍頓珍藏」，成交總額高達2.02億美元，收益撥捐慈善。圖／佳士得提供

佳士得 紐約

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