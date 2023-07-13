夏日創意消暑神器！「WHOSMiNG聯名大象杯、包包吸管壺、糖葫蘆冰格」快入手

酷暑不論是外出或宅家，都需要消暑神器解救，Pinkoi推薦「夏日沁涼部屋」選品，從夏日必備的水壺、居家製冰機到各種視覺降溫的創意配件，在夏季增添生活樂趣。即日起至7月19日使用Pinkoi App購買「居家餐廚」品類商品，輸入優惠券「@summerhome」消費滿1,500元 即折85元（每帳號限用一次），精選品牌單館滿1,200元台灣免運、指定商品7折起；7月16日使用 Pinkoi App消費滿2,000元即折100元，再送800 P Coins（每帳號限用一次）。

●Elephant Cuppa｜WHOSMiNG聯名2代大象杯（售價899元）

熱搜常勝軍的大象杯，與台灣插畫家WHOSMiNG聯名合作款式，隨身攜帶或居家、辦公都更有型，追求與眾不同的朋友不能錯過！

●HOLOHOLO BAOTTLE包包吸管壺（原價1,059元起，Pinkoi限時71折優惠價759元起）、HOLOHOLO包包吸管杯（原價1,508元，Pinkoi限時63折優惠價951元）

可以揹上身的時尚水壺來了！HOLOHOLO 以手提斜背包概念巧妙地設計出水壺和杯子，不論直立還是橫躺，都不用擔心外露的問題，喝水的同時也能展現時尚品味。

●chakolab環保隨行大方杯（售價775元起）

如果總覺得中規中矩的水壺款式很沒意思，那就需要看看chakolab的隨身環保杯。這款水壺擁有令人驚豔的繽紛設計，無論使用情境為何，都能成為亮點個性配件。

●BRUNO冰淇淋機（原價3,980元，Pinkoi限時87折優惠價3,480元）

外觀簡約的BRUNO冰淇淋機，只需1.5小時就能品嘗到口感鬆軟的冰沙；再多加半小時，則能製作出絲滑濃郁的義式冰淇淋。

●Toffy復古電動刨冰機（售價2,480元）

如果偏好清爽刨冰，復古的Toffy電動刨冰機只需按下開關，便能輕鬆將冰塊刨成綿密的冰屑，最後再根據個人喜好添加不同口味的糖水、果醬或果粒，讓刨冰口感更豐富。

●chakolab糖葫蘆冰格（原價180元，Pinkoi限時9折優惠價162元）

chakolab以創意十足的方式，將吸管變身成為糖葫蘆冰棒，無論是在家中或外出，用吸管喝水時也能同步享受冰涼的口感，為日常注入趣味性的新方式。

●ADERIA昭和復古高腳玻璃杯（原價660元，Pinkoi限時79折優惠價522元）

日本玻璃製造老字號廠商「石塚硝子」最近推出了一款極具經典風格的玻璃杯系列。曾在1970年代風靡一時的昭和復古高腳玻璃杯上印有黃色和橙色的花朵圖案，為室內空間中打造出獨特的懷舊咖啡廳氛圍。

●Highlight還來－西瓜窯燒玻璃盤／黃（售價650元）

西瓜是夏日最受歡迎的水果之一，「Highlight還來」以純淨透明的玻璃質感和窯燒玻璃的手繪技法，將西瓜變成了一個輕盈薄透的餐盤，帶來清涼又消暑的視覺感受。

●生靈馬賽克工作室－原創彩色玻璃馬賽克裝飾托盤（售價1,899元）

生靈馬賽克工作室以馬賽克的幾何圖形和簡潔的色塊，巧妙創作可愛的托盤，結合簡約的設計元素，不僅是實用的器皿，絕妙的色彩組合更可當作藝術品展示。