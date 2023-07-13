必搶！ 1年只賣1次 迪奧奢華花漾迪奧BOBBY限量版來囉
還不快準備好荷包，一年就只有賣一次，迪奧今年再度推出MISS DIOR花漾迪奧BOBBY限量復刻版，堪稱是收藏家的夢幻逸品，從2021年起，一年只上市一次，每次都會吸引藏家來搶先購買，2023年全新款式推出，今年也有全新花樣。
迪奧的MISS DIOR高訂珍藏限量香水，以狄澳先生的愛犬BOBBY為靈感，也是復刻經典，呈現出高訂瓶身與香水工藝，今年度的BOBBY，特別繫上由設計師Maria Grazia Chiuri親手設計的的MISS DIOR繁花刺繡圍巾，搭配MISS DIOR花漾迪奧淡香水，平均每瓶製作時間需花費15小時，特別珍貴。
其實，在1952年時，迪奧首度以BOBBY的形象做為香水瓶身設計，當時已經大受歡迎，還受到許多名媛的追捧購買，從2021年起，迪奧再度復刻推出。
BOBBY造型的瓶身，由師傅全程手工吹製、打磨、霧化及乾燥處理，更顯出工藝的精湛，瓶身惟妙惟肖外，還搭配著頸間的銀色名牌，上面刻印著「I belong to MISS DIOR 我屬於MISS DIOR」，也很適合情人間的愛戀絮語。
今年度BOBBY繫上MISS DIOR繁花刺繡單耳蝴蝶結圍巾，花朵在蝴蝶結上綻放，即日起在指定專櫃、官網上市，每只瓶身上均烙印著專屬編碼。
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