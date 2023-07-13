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好看更好聽！精品耳道式耳機 個人化音色9月新上線
智慧科技總能為生活帶來更便捷、如絲綢般的優渥體驗。原本被視為「鋼筆大師」的萬寶龍先前曾在2020年推出品牌首款耳罩式耳機，踏入筆具、皮件以外的生活領域，近期萬寶龍再度挑戰自我，並與殿堂級音學大師Axel Grell合作，推出首款耳道式（In-Ear）無線藍芽耳機MTB 03，為智慧生活帶來全新選品，同時滿足不同的音色追求體驗。
在萬寶龍品牌中擔任創新科技部門總監的Felix Obschonka表示，由於耳機已經成為日常生活的一部份，因此品牌採用Montblanc獨有設計，並結合「Sound Signature」提供的「自訂音色」功能，一如每個人的書寫文字不同，進而獲得最佳的聽覺體驗。
什麼是Montblanc的獨有設計？深黑色的輕量化樹脂加上白色的六芒星標誌，直觀讓人聯想到萬寶龍的鋼筆，但這次遞傳的是聲音、而非思想與文字。特製的黑色鋁金屬充電盒，讓耳機收納的所在賞心悅目而時髦、並提供無線充電功能；然而耳機的品質才是設計之外的物件本質，除了MTB 03除了具備主動降噪、生活防水性能，觸控功能則可在播放、暫停音訊或接聽電話等功能中切換。
MTB 03最大賣點更在於品牌邀請曾為耳機大廠Sennheiser任職的資深工程Axel Grell操刀，為耳機的高中低音進行微調，同時耳機再運用Mimi Hearing Technologies開發的測試技術、打造出Sound Signature功能，此種功能將依據個人化需求自動調整設定，因而為其使用者帶來專屬的聆聽感受。MTB 03已經上市，MONTBLANC Sound應用程式也已推出，唯Sound Signature功能則將在未來整合入MONTBLANC Sound應用程式中，並預計於今年9月上線。
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