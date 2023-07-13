學生證秀出來！蘋果開學專案開跑 買指定機種送AirPods、Apple Pencil
每年學生族換蘋果新機的最佳時機又來了！即日起至10月2日止，憑相關證明即可以教育優惠價搭配開學專案購買指定款Mac或iPad，就能0元將指定款AirPods或Apple Pencil帶回家，蘋果開學專案可適用於在學及已獲錄取的大專院校學生，以及各年級的教職員工，且蘋果線上教育商店和Apple Store直營店均可享優惠。
符合條件的設備包括，買24吋iMac、13吋/14吋/16吋MacBook Pro或13吋/15吋MacBook Air，優惠組合即內含1副第3代AirPods。買Mac mini優惠組合則內含1副第2代AirPods，或可補差價將AirPods升級成AirPods Pro。若購買11吋/12.9吋iPad Pro或第5代iPad Air優惠組合，則是內含1支第2代Apple Pencil。
於Apple Store直營店購買開學專案機種同時加購AppleCare+服務計劃，還可享有8折優惠。如果手邊有舊機想換購，也別忘了使用Apple Trade In換購計劃為現有的裝置取得超值的估價，估價可折抵換購，也可以轉換為禮品卡以供日後使用。而且現在訂閱Apple Music，可額外免費試聽3個月，學生特別優惠價每月僅只要70元，還可免費收看Apple TV+。
另外，蘋果也趁著暑假期間推出一系列專為畢業生、新鮮人設計的「Today at Apple」課程，全部免費，由Apple培訓師帶領一起探索裝置、軟體使用新技巧，或與相關產業創作者、達人學習如何創作手機桌布、製作片頭動畫和混製音樂，近期特別邀請了插畫家Tonn Hsu許彤，教大家用iPad上的Procreate繪製你自己的主角，創作出鼓舞自己的個人專屬手機桌布；或是向夢想動畫資深設計師Joe陳韋誠學習筆觸操作和繪圖技巧，以動態效果做出爆發個人魅力的片頭動畫；對音樂創作有興趣的民眾，新世代音樂創作歌手鶴The Crane也將現身分享用iPad搭配Apple Pencil，以Logic Pro混音創作的獨門技巧。
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