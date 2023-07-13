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學生證秀出來！蘋果開學專案開跑 買指定機種送AirPods、Apple Pencil

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果開學專案開跑，買指定款新機AirPods、Apple Pencil 0元帶回家。圖／蘋果提供
蘋果開學專案開跑，買指定款新機AirPods、Apple Pencil 0元帶回家。圖／蘋果提供

每年學生族換蘋果新機的最佳時機又來了！即日起至10月2日止，憑相關證明即可以教育優惠價搭配開學專案購買指定款Mac或iPad，就能0元將指定款AirPods或Apple Pencil帶回家，蘋果開學專案可適用於在學及已獲錄取的大專院校學生，以及各年級的教職員工，且蘋果線上教育商店和Apple Store直營店均可享優惠。

符合條件的設備包括，買24吋iMac、13吋/14吋/16吋MacBook Pro或13吋/15吋MacBook Air，優惠組合即內含1副第3代AirPods。買Mac mini優惠組合則內含1副第2代AirPods，或可補差價將AirPods升級成AirPods Pro。若購買11吋/12.9吋iPad Pro或第5代iPad Air優惠組合，則是內含1支第2代Apple Pencil。

於Apple Store直營店購買開學專案機種同時加購AppleCare+服務計劃，還可享有8折優惠。如果手邊有舊機想換購，也別忘了使用Apple Trade In換購計劃為現有的裝置取得超值的估價，估價可折抵換購，也可以轉換為禮品卡以供日後使用。而且現在訂閱Apple Music，可額外免費試聽3個月，學生特別優惠價每月僅只要70元，還可免費收看Apple TV+。

另外，蘋果也趁著暑假期間推出一系列專為畢業生、新鮮人設計的「Today at Apple」課程，全部免費，由Apple培訓師帶領一起探索裝置、軟體使用新技巧，或與相關產業創作者、達人學習如何創作手機桌布、製作片頭動畫和混製音樂，近期特別邀請了插畫家Tonn Hsu許彤，教大家用iPad上的Procreate繪製你自己的主角，創作出鼓舞自己的個人專屬手機桌布；或是向夢想動畫資深設計師Joe陳韋誠學習筆觸操作和繪圖技巧，以動態效果做出爆發個人魅力的片頭動畫；對音樂創作有興趣的民眾，新世代音樂創作歌手鶴The Crane也將現身分享用iPad搭配Apple Pencil，以Logic Pro混音創作的獨門技巧。

趁暑假為學生族設計了一系列「Today at Apple」免費課程，讓你學會發揮裝置最大創意可能性。圖／蘋果提供
趁暑假為學生族設計了一系列「Today at Apple」免費課程，讓你學會發揮裝置最大創意可能性。圖／蘋果提供
新購入裝置、或是對軟體使用不熟悉的民眾，可以和Apple培訓師一起探索精彩新技巧。圖／蘋果提供
新購入裝置、或是對軟體使用不熟悉的民眾，可以和Apple培訓師一起探索精彩新技巧。圖／蘋果提供
蘋果也邀請了各領域知名創作者於暑假期間於店內開設相關創意課程。圖／蘋果提供
蘋果也邀請了各領域知名創作者於暑假期間於店內開設相關創意課程。圖／蘋果提供

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