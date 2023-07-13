學生證秀出來！蘋果開學專案開跑 買指定機種送AirPods、Apple Pencil

每年學生族換蘋果新機的最佳時機又來了！即日起至10月2日止，憑相關證明即可以教育優惠價搭配開學專案購買指定款Mac或iPad，就能0元將指定款AirPods或Apple Pencil帶回家，蘋果開學專案可適用於在學及已獲錄取的大專院校學生，以及各年級的教職員工，且蘋果線上教育商店和Apple Store直營店均可享優惠。

符合條件的設備包括，買24吋iMac、13吋/14吋/16吋MacBook Pro或13吋/15吋MacBook Air，優惠組合即內含1副第3代AirPods。買Mac mini優惠組合則內含1副第2代AirPods，或可補差價將AirPods升級成AirPods Pro。若購買11吋/12.9吋iPad Pro或第5代iPad Air優惠組合，則是內含1支第2代Apple Pencil。

於Apple Store直營店購買開學專案機種同時加購AppleCare+服務計劃，還可享有8折優惠。如果手邊有舊機想換購，也別忘了使用Apple Trade In換購計劃為現有的裝置取得超值的估價，估價可折抵換購，也可以轉換為禮品卡以供日後使用。而且現在訂閱Apple Music，可額外免費試聽3個月，學生特別優惠價每月僅只要70元，還可免費收看Apple TV+。