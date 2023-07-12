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復古風格就是流行關鍵字！Reebok再詮釋經典網球鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Reebok日本潮牌BEAMS合作，催生出全新的CLUB C BULC休閒鞋，3,880元。圖／Reebok提供
Reebok日本潮牌BEAMS合作，催生出全新的CLUB C BULC休閒鞋，3,880元。圖／Reebok提供

受到1990年至2000年代初盛行的滑板鞋啟發，Reebok與BEAMS合作推出的「CLUB C BULC」系列設計以滑板為重，讓這經典網球鞋展現全新風貌。而今年是夢想王國迪士尼的100歲生日，adidas Originals則以人氣角色「小飛象（Dumbo）」為靈感，結合復古學院風，呈現多款服飾與經典鞋款，可愛度破表。

繼在2021年推出穆勒鞋受到前所未有的迴響後，Reebok再次於Y2K風潮中汲取靈感，並和日本潮牌BEAMS合作，透過經典網球鞋為基礎，加入風行一時的滑板鞋元素，催生出全新的CLUB C BULC休閒鞋。設計除了保留CLUB C的經典特色，且配置高質感的皮革鞋面、橡膠的鞋頭和外底，增加穩定性和抓地力，鞋身為全白色同時結合厚實的鞋舌和寬版的鞋帶，展現出更堅固外觀，藉以致敬1990年到2000年之間的滑板文化以及較寬鬆穿搭的潮流。

adidas Originals以迪士尼人氣角色「小飛象（Dumbo）」為靈感，結合復古學院風，呈現多款服飾與經典鞋款。圖／adidas Originals提供
adidas Originals以迪士尼人氣角色「小飛象（Dumbo）」為靈感，結合復古學院風，呈現多款服飾與經典鞋款。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals與迪士尼小飛象聯名系列，利用可愛圖案搭配學院風字體，加上撞色滾邊或下擺成為亮點。特別以中性版型製作，適合各種身形、性別和體態的需求。其中多款Polo衫不僅復古細節滿滿，更有連身款式可成為情侶互相搭配單品，以及必買連身短褲等等。另外，鞋款以經典鞋型Superstar、Forum、Retropy E5、Nizza來重新設計，將小飛象身影點綴於鞋身、鞋舌上，延續復古學院風，加上復古奶油、綠色、代表小飛象的藍灰色，搭配三葉草滿版梭織布面裝飾著鞋面。鞋跟採用不對稱設計，印上立體DUMBO與三葉草Logo，處處點綴著可愛細節。

adidas Originals與小飛象聯名系列女款NIZZA RF休閒鞋，2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列女款NIZZA RF休閒鞋，2,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列SUPERSTAR休閒鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列SUPERSTAR休閒鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列RETROPY E5休閒鞋，4,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列RETROPY E5休閒鞋，4,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列女款FORUM LOW休閒鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列女款FORUM LOW休閒鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列夾克，4,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列夾克，4,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列連身短褲，3,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列連身短褲，3,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列T恤，1,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與小飛象聯名系列T恤，1,890元。圖／adidas Originals提供

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