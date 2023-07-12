復古風格就是流行關鍵字！Reebok再詮釋經典網球鞋

受到1990年至2000年代初盛行的滑板鞋啟發，Reebok與BEAMS合作推出的「CLUB C BULC」系列設計以滑板為重，讓這經典網球鞋展現全新風貌。而今年是夢想王國迪士尼的100歲生日，adidas Originals則以人氣角色「小飛象（Dumbo）」為靈感，結合復古學院風，呈現多款服飾與經典鞋款，可愛度破表。

繼在2021年推出穆勒鞋受到前所未有的迴響後，Reebok再次於Y2K風潮中汲取靈感，並和日本潮牌BEAMS合作，透過經典網球鞋為基礎，加入風行一時的滑板鞋元素，催生出全新的CLUB C BULC休閒鞋。設計除了保留CLUB C的經典特色，且配置高質感的皮革鞋面、橡膠的鞋頭和外底，增加穩定性和抓地力，鞋身為全白色同時結合厚實的鞋舌和寬版的鞋帶，展現出更堅固外觀，藉以致敬1990年到2000年之間的滑板文化以及較寬鬆穿搭的潮流。

adidas Originals以迪士尼人氣角色「小飛象（Dumbo）」為靈感，結合復古學院風，呈現多款服飾與經典鞋款。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals與迪士尼小飛象聯名系列，利用可愛圖案搭配學院風字體，加上撞色滾邊或下擺成為亮點。特別以中性版型製作，適合各種身形、性別和體態的需求。其中多款Polo衫不僅復古細節滿滿，更有連身款式可成為情侶互相搭配單品，以及必買連身短褲等等。另外，鞋款以經典鞋型Superstar、Forum、Retropy E5、Nizza來重新設計，將小飛象身影點綴於鞋身、鞋舌上，延續復古學院風，加上復古奶油、綠色、代表小飛象的藍灰色，搭配三葉草滿版梭織布面裝飾著鞋面。鞋跟採用不對稱設計，印上立體DUMBO與三葉草Logo，處處點綴著可愛細節。

adidas Originals與小飛象聯名系列女款NIZZA RF休閒鞋，2,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列SUPERSTAR休閒鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列RETROPY E5休閒鞋，4,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列女款FORUM LOW休閒鞋，3,890元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列夾克，4,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與小飛象聯名系列連身短褲，3,290元。圖／adidas Originals提供