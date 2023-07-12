ANNA HU巴黎高訂周展珠寶新作 蝶影翩翩花語海音
由華裔珠寶藝術家胡茵菲創辦的同名品牌ANNA HU高訂珠寶，於7月巴黎高訂周期間假巴黎芳登廣場的Hôtel d'Évreux，發表以自然靈韻蝴蝶、花卉及大海為創作靈感的14件高級珠寶新作。
霜雪蝴蝶戒指靈感源自陪伴胡茵菲在紐約期間經歷無數冬天的韋瓦第F小調第四協奏曲，Op.8， RV 297，《冬》中的第二樂章。首枚霜雪蝴蝶戒指2018年巴黎高訂周亮相，此次發表霜雪蝴蝶為編號第三與第四的戒指，分別採用5.02克拉D色VS1淨度Type IIa橢圓形切割鑽石和7.03克拉D色VS2淨度馬眼形切割鑽石為主石，展現猶如片片雪花般的獨一無二的結晶之美。
延續海之頌系列《維納斯的誕生胸針及耳環》作品，Anna首度與法國珠寶藝術家Jothi Seroj合作，胸針採用一枚暗紅海扇蛤貝殼為底座，圍繞鑲嵌圓形明亮式及玫瑰式切割鑽石的海藻造型金屬工藝，飾以地中海珊瑚珠和日本Akoya珍珠，垂墜一顆29.30克拉天然巴洛克珍珠。耳環以一對扇蛤貝殼作為底座、內襯黑色鑽石片、貝殼邊緣以細緻黑金鑲嵌黑鑽工藝為紋飾線條，垂墜檸檬黃水晶和地中海珊瑚，兩側耳釘處各點綴一顆大溪地珍珠，以鮮明的紅黑配色刻畫海洋的生命力。
繽紛花語中，以高達19.3公分的巨型《安蘭氣韻胸針》最為吸睛，整件鈦金屬工藝打造惟妙惟肖充滿詩意的作品，五顆天然無燒尖晶石共8.48克拉完美演繹安蘭空靈優美風采。胡茵菲此次也與哥倫比亞MUZO寶石公司攜手合作所打造極致浪漫《愛的禮讚系列祖母綠耳環及戒指》，以極為女性化、充滿生機且優雅的的蝴蝶結主題，展現3顆沒有經過任何處理，高淨度、飽和綠色調的祖母綠寶石之美。
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