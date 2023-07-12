一起玩聯名！LUSH攜手海綿寶寶、美樂蒂空降百優乳霜

美妝保養界聯名玩不膩！慶祝資生堂百優精純乳霜在台灣熱賣35年，與三麗鷗家族的可愛霸主酷洛米和美樂蒂，共同合作，送出精美隨行杯；而英國保養品牌LUSH，則跟海綿寶寶限定聯名系列，一整個就是超可愛。

LUSH以裸裝產品為主，鼓勵消費者保護海洋，剛好呼應去年啟動的「海綿寶寶：改變海洋行動」，因此雙方聯名推出6款產品，包括海綿寶寶香氛皂，含有鳳梨汁與布枯葉精油，再加上特級初榨椰子油，讓肌膚保持水嫩；還有海綿寶寶汽泡彈、驚訝派大星汽泡彈、魚哥泡泡浴芭、鳳梨屋潤膚芭與美味蟹堡沐浴組合。

其中美味蟹堡沐浴組合，包含兩塊果香馥郁的漢堡包汽泡彈，瀰漫著精油和青檸精油的香氣。中間夾著純素漢堡排泡泡浴芭，洋溢著布枯葉精油與西西里檸檬精油的香氣。以及蟹堡配料：生菜及番茄香氛皂，帶著清爽的西瓜香味，包裝採用可完全回收的盒子包裝。

資生堂最經典的百優精純乳霜，在台灣銷售35年，每3分鐘就賣出1罐，內含超級生化玻尿酸，滲透保濕力為一般玻尿酸3倍，能為肌膚保濕補水，還有麵包酵母抗老精萃，能緊緻肌膚。