訪5大楓紅名所團費免萬元！日韓最佳賞楓期預測出爐

台灣旅客最愛的日、韓秋景即將到來，今年最佳賞楓期預測也出爐。易飛網表示，日本楓季由北海道打頭陣，道東地區楓葉最早披上紅裝，約9月底便可見紅楓，陸續至10月下旬褪下；道南區則為整個10月份；東北約10月中至11月中；關東由10月中至11月下旬；關西自11月上旬至12月上旬；而九州為最後一棒，楓葉自11月起轉紅。

韓國釜山及首爾的秋楓則分別約自10月初、10月中起染紅，至11月初、11月上旬落下；歐洲紅楓最佳觀賞期則約為10月中至11月初。易飛網表示，今年初夏起即已有旅人著手規劃出國賞楓行程，目前相關商品已銷售約六成。

旅遊復甦熱潮延續至今年下半年，隨著「2023台北國際夏季旅展」7月14至17日即將於台北世貿一館登場，易飛網也以「楓旅遊」為主題，推出各國賞楓系列行程，現場祭出國際機票及九州團體行程限時買一送一、北海道四人同行一人免費、遊歐最高現折萬元等優惠，且將首度曝光歌詩達莎倫娜號遊輪行程，旅人可提前預約明年春天日韓櫻花季。

易飛網表示，「楓旅遊」系列團體行程CP值最高「韓國首爾紅葉大賞4+1日」，走訪首爾五大楓紅名所，飽覽滿山紅葉和千年銀杏樹，體驗穿韓服漫步韓劇古宮賞秋楓，兩人同行折後每人9,900元起；日本「北海道賞楓秋遊道東5日」入住溫泉飯店三晚，每人34,900元起；「秋紅之美東北5日」朝聖日本第一美溪的瀑布與楓林，散策奧入瀨溪流賞紅葉美景，每人39,900元起，日本賞楓行程皆享第二人折4,000元再加碼送小費。

歐洲「德捷秋漫步童話世界10日」飽覽德奧捷秋日美景，易飛網嚴選行程走訪美麗如畫的布拉格秋季楓紅大道，赴捷克最美小鎮庫倫洛夫體驗中世紀風情之秋，每人78,900元起，第二人折一萬元。

此外，易飛網於日前已宣布將跨足遊輪市場，本次於夏季旅展將首度正式亮相「歌詩達遊輪日韓賞櫻自主遊6日」行程，提供國人於明年賞櫻的全新旅遊選擇，全新假期體驗每人30,900元起。