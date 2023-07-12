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夏天就是要穿搭出繽紛亮眼 馬卡龍粉彩配色、俏皮小狐狸圖騰成首選

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
時尚品牌To b. by agnès b.精選薄荷綠、玫瑰粉、碧湖藍等馬卡龍色服飾，要女孩們搭配出出別樹一幟的清新與活潑。圖／agnès b.提供
時尚品牌To b. by agnès b.精選薄荷綠、玫瑰粉、碧湖藍等馬卡龍色服飾，要女孩們搭配出出別樹一幟的清新與活潑。圖／agnès b.提供

體感溫度動輒飆破40度的此刻，沒有比穿搭出視覺涼感，以及繽紛亮眼風格更重要的事了！法國時尚品牌agnès b.旗下的To b. by agnès b.便精選薄荷綠、玫瑰粉、碧湖藍等馬卡龍色服飾，要女孩們搭配出出別樹一幟的清新與活潑。而牛仔褲大廠Levi's則是結合涼感科技與冰藍配色，打造出多款不同剪裁褲款，讓夏季出遊也阻擋不了展現潮流態度的決心。

To b. by agnès b.將不同深淺的綠，運用在於多款上衣、格紋長裙。線條簡約T恤，透過合身短版剪裁、船型領、口號標語等細節設計彰顯年輕形象。而窗櫺格紋長裙，於夏日型塑清爽造型。或是利用多層次粉彩打造充滿度假風情的小碎花短袖上衣，以及在前幅增添兩個口袋的經典開襟外套。系列中的玫瑰色圓形傘裙，具自然垂墜效果，隨著步伐輕揚，裙擺向外展開，呈現優美流暢的圓弧線條。而別忘了在溽暑時節能帶來視覺上降溫感受的藍色，出現在細條紋褶邊襯衫；或結合印花與圓點圖樣的短版上衣，展現海島度假般的愜意氛圍，混搭出不同風情。

全新Levi’s® Performance機能系列褲款，便以冰藍色調散發出清透視覺感受。圖／Levi’s®提供
全新Levi’s® Performance機能系列褲款，便以冰藍色調散發出清透視覺感受。圖／Levi’s®提供

提到藍色，這季全新Levi’s® Performance機能系列褲款，便以冰藍色調散發出清透視覺感受；共分為三大色系：淺白水洗丹寧的雪花冰藍，外觀展現如純淨雲朵般，在夏日中能成為焦點。近似寶寶藍的冰透藍不只是消暑的沁涼色彩，所造就簡約俐落的大人感，更是時下流行關鍵「Clean Fit」風格範本靈感指標；而湖水藍為系列中最湛藍的色選，不僅顯白，更是日常搭配最佳選擇。 另外，Maison Kitsuné則將推出帶有全新小狐狸Logo的T恤，直線型剪裁修身挺拔，單穿一件也能帶出時尚品味。加上不同顏色的Bold Fox狐狸頭圖案，光是一件T恤就能展現個人穿搭特色。

Maison Kitsuné則將推出帶有全新小狐狸Logo的T恤。圖／Maison Kitsuné提供
Maison Kitsuné則將推出帶有全新小狐狸Logo的T恤。圖／Maison Kitsuné提供

To b. by agnès b.短袖碎花上衣，4,580元。圖／agnès b.提供
To b. by agnès b.短袖碎花上衣，4,580元。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b.條紋荷葉邊無袖上衣，4,580元。圖／agnès b.提供
To b. by agnès b.條紋荷葉邊無袖上衣，4,580元。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b.羅紋領Logo T恤，2,280元。圖／agnès b.提供
To b. by agnès b.羅紋領Logo T恤，2,280元。圖／agnès b.提供

Levi’s® Performance機能系列女款高腰丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Performance機能系列女款高腰丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供

Levi’s® Performance機能系列女款寬潮老爹丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Performance機能系列女款寬潮老爹丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供

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