夏天就是要穿搭出繽紛亮眼 馬卡龍粉彩配色、俏皮小狐狸圖騰成首選

體感溫度動輒飆破40度的此刻，沒有比穿搭出視覺涼感，以及繽紛亮眼風格更重要的事了！法國時尚品牌agnès b.旗下的To b. by agnès b.便精選薄荷綠、玫瑰粉、碧湖藍等馬卡龍色服飾，要女孩們搭配出出別樹一幟的清新與活潑。而牛仔褲大廠Levi's則是結合涼感科技與冰藍配色，打造出多款不同剪裁褲款，讓夏季出遊也阻擋不了展現潮流態度的決心。

To b. by agnès b.將不同深淺的綠，運用在於多款上衣、格紋長裙。線條簡約T恤，透過合身短版剪裁、船型領、口號標語等細節設計彰顯年輕形象。而窗櫺格紋長裙，於夏日型塑清爽造型。或是利用多層次粉彩打造充滿度假風情的小碎花短袖上衣，以及在前幅增添兩個口袋的經典開襟外套。系列中的玫瑰色圓形傘裙，具自然垂墜效果，隨著步伐輕揚，裙擺向外展開，呈現優美流暢的圓弧線條。而別忘了在溽暑時節能帶來視覺上降溫感受的藍色，出現在細條紋褶邊襯衫；或結合印花與圓點圖樣的短版上衣，展現海島度假般的愜意氛圍，混搭出不同風情。

全新Levi’s® Performance機能系列褲款，便以冰藍色調散發出清透視覺感受。圖／Levi’s®提供

提到藍色，這季全新Levi’s® Performance機能系列褲款，便以冰藍色調散發出清透視覺感受；共分為三大色系：淺白水洗丹寧的雪花冰藍，外觀展現如純淨雲朵般，在夏日中能成為焦點。近似寶寶藍的冰透藍不只是消暑的沁涼色彩，所造就簡約俐落的大人感，更是時下流行關鍵「Clean Fit」風格範本靈感指標；而湖水藍為系列中最湛藍的色選，不僅顯白，更是日常搭配最佳選擇。 另外，Maison Kitsuné則將推出帶有全新小狐狸Logo的T恤，直線型剪裁修身挺拔，單穿一件也能帶出時尚品味。加上不同顏色的Bold Fox狐狸頭圖案，光是一件T恤就能展現個人穿搭特色。

Maison Kitsuné則將推出帶有全新小狐狸Logo的T恤。圖／Maison Kitsuné提供

To b. by agnès b.短袖碎花上衣，4,580元。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b.條紋荷葉邊無袖上衣，4,580元。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b.羅紋領Logo T恤，2,280元。圖／agnès b.提供

Levi’s® Performance機能系列女款高腰丹寧褲，4,390元。圖／Levi’s®提供