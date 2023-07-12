美國甜心珍妮佛安妮斯頓 新劇上檔美秀蕭邦時髦金表
蕭邦（CHOPARD）於2019年重新演繹時任品牌聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）於1970年代末創作的首款精鋼腕表St. Moritz，推出代表蕭邦家族舍費爾（Scheufele）三代傳承的Alpine Eagle，獲得空前成空。在將於9月13日上檔的Apple TV原創影集《晨間直播秀》（The Morning Show）第三季中，美國甜心珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）就配戴了蕭邦36毫米尺寸的玫瑰金Alpine Eagle腕表。
Alpine Eagle系列腕表彰顯現代時尚魅力和精緻優雅風範，從大自然的神奇力量中汲取靈感：八顆分度定位螺絲使表圈能夠固定於圓形表殼上，配備一體化整合表鍊，金質表冠上則鐫刻羅盤玫瑰。表盤「老鷹虹膜」紋理質感則向此系列的靈感來源 – 雄鷹的銳利目光致敬，綴以鷹羽秒針。系列表殼均以環保材質製作：玫瑰金為符合倫理道德標準的18K玫瑰金，鋼材則以蕭邦專利的回收Lucent Steel™精鋼製作，貫徹品牌永續決心。
蕭邦並於此際推出兩款全新Alpine Eagle腕表。第一款以符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作的41毫米款，配有漸層彩虹圈與鑽石表盤。虹彩七色梯形切割彩色剛玉刻畫阿爾卑山區壯麗雪景，展現品牌精湛的珠寶鑲嵌工藝，漸變色調獨一無二，搭載具備60小時動力儲存功能的Chopard 01.03-C型機芯。
第二款則是以鈦金屬材質製作表殼的Alpine Eagle Cadence 8HF腕表，也是Alpine Eagle系列第二款高振頻腕表。直徑41毫米的全新腕表色調較精鋼款更深、更輕盈，採用極致黑色表盤點綴橙色裝飾，形成鮮明對比。Alpine Eagle Cadence 8HF腕表搭載蕭邦L.U.C工坊製作Chopard 01.12-C型號高振頻機芯，每小時振頻高達57,600次（8赫茲），速度比標準自動機芯快兩倍，曾出現於2012年的Alpine Eagle系列表款上，是品牌一路從L.U.C 01.06-L型機芯、L.U.C 01.09-L機芯、到01.11-M機芯進化的高階機芯最新版本。
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