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2023亞洲50最佳酒吧51至100名次公布 台灣5間入列

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2015年World Class世界冠軍金子道人（左一）今年元月曾至「To Infinity and Beyond」交流。圖／摘自To Infinity and Beyond臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2015年World Class世界冠軍金子道人（左一）今年元月曾至「To Infinity and Beyond」交流。圖／摘自To Infinity and Beyond臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）公布第51~100名，台灣共有5間酒吧入榜，分別是名列第52名的「To Infinity and Beyond」、名列54名的「ROOM by Le Kief」，以及來自台南、名列第71名的「Moonrock」，還有分別名列第91與93名的「AHA Saloon」與「Bar Mood」。

這份名單由亞洲50最佳酒吧經評選產生，在評選過程中，由260名Asia's 50 Best Bars Academy成員，包括調酒師、酒吧經營者與調酒相關的品飲作家等，對他們在18個月評選期間內的最佳七個酒吧體驗，進行獨立且匿名投票。

2023年Top 51到100榜單中，以首次進入百大、今年排名第52名的「To Infinity and Beyond」最為亮眼。2019年底開幕、位於台北東區的「To Infinity and Beyond」，以「太空艙」為空間主題；「To Infinity」 意謂運用科學，將調酒的想像力推到極致，「Beyond」則意謂探索超越調酒與飲品之外的各種可能性。團隊中兩位當家調酒師——岳佳毅（Barnett） 與張哲瑋（Mars） ，分別是2018與2021年World Class 台灣區冠軍，是國內調酒界不容忽視的新生代勢力。

此外，「ROOM by Le Kief」、「Moonrock」、「AHA Saloon」與「Bar Mood」，都是曾多次入榜亞洲50最佳酒吧的人氣酒吧，分別訴諸實驗餐酒館、創意調酒等不同特色。其中「Moonrock」是第二次進榜，排名由去年的地91名，竄升至第71名，開設在台南老宅中，不但是當地相當受歡迎的老屋酒吧，也是台南唯一上榜的酒吧，堪稱「台南之光」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「ROOM by Le Kief」定位為一個全新概念的調飲廚房。圖／摘自ROOM by Le Kief臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「ROOM by Le Kief」定位為一個全新概念的調飲廚房。圖／摘自ROOM by Le Kief臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「Moonrock」是本屆目前唯一上榜的台南店家。圖／摘自Moonrock臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Moonrock」是本屆目前唯一上榜的台南店家。圖／摘自Moonrock臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「AHA Saloon」是亞洲50最佳酒吧常勝軍，可惜這次未能進入前50名。圖／摘自AHA Saloon 臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「AHA Saloon」是亞洲50最佳酒吧常勝軍，可惜這次未能進入前50名。圖／摘自AHA Saloon 臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023年「亞洲50最佳酒吧」Top 1至Top 50榜單，將在下周二、7月18日，於香港舉行實體頒獎典禮，名單也將同步在World's 50 Best Bars的官方臉書與Youtube頻道公佈，敬請拭目以待。

「Bar Mood」以永續為概念，開啟國內創意調酒新視野。圖／摘自Bar Mood臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Bar Mood」以永續為概念，開啟國內創意調酒新視野。圖／摘自Bar Mood臉書粉絲團。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023年度、第八屆「亞洲50最佳酒吧」（Asia's 50 Best Bars）公布第51~100名。圖／Asia's 50 Best Bars提供。
2023年度、第八屆「亞洲50最佳酒吧」（Asia's 50 Best Bars）公布第51~100名。圖／Asia's 50 Best Bars提供。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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