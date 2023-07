2023亞洲50最佳酒吧51至100名次公布 台灣5間入列

2023亞洲50最佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)公布第51~100名,台灣共有5間酒吧入榜,分別是名列第52名的「To Infinity and Beyond」、名列54名的「ROOM by Le Kief」,以及來自台南、名列第71名的「Moonrock」,還有分別名列第91與93名的「AHA Saloon」與「Bar Mood」。

這份名單由亞洲50最佳酒吧經評選產生,在評選過程中,由260名Asia's 50 Best Bars Academy成員,包括調酒師、酒吧經營者與調酒相關的品飲作家等,對他們在18個月評選期間內的最佳七個酒吧體驗,進行獨立且匿名投票。

2023年Top 51到100榜單中,以首次進入百大、今年排名第52名的「To Infinity and Beyond」最為亮眼。2019年底開幕、位於台北東區的「To Infinity and Beyond」,以「太空艙」為空間主題;「To Infinity」 意謂運用科學,將調酒的想像力推到極致,「Beyond」則意謂探索超越調酒與飲品之外的各種可能性。團隊中兩位當家調酒師——岳佳毅(Barnett) 與張哲瑋(Mars) ,分別是2018與2021年World Class 台灣區冠軍,是國內調酒界不容忽視的新生代勢力。

此外,「ROOM by Le Kief」、「Moonrock」、「AHA Saloon」與「Bar Mood」,都是曾多次入榜亞洲50最佳酒吧的人氣酒吧,分別訴諸實驗餐酒館、創意調酒等不同特色。其中「Moonrock」是第二次進榜,排名由去年的地91名,竄升至第71名,開設在台南老宅中,不但是當地相當受歡迎的老屋酒吧,也是台南唯一上榜的酒吧,堪稱「台南之光」。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「ROOM by Le Kief」定位為一個全新概念的調飲廚房。圖/摘自ROOM by Le Kief臉書粉絲團。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「Moonrock」是本屆目前唯一上榜的台南店家。圖/摘自Moonrock臉書粉絲團。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「AHA Saloon」是亞洲50最佳酒吧常勝軍,可惜這次未能進入前50名。圖/摘自AHA Saloon 臉書粉絲團。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023年「亞洲50最佳酒吧」Top 1至Top 50榜單,將在下周二、7月18日,於香港舉行實體頒獎典禮,名單也將同步在World's 50 Best Bars的官方臉書與Youtube頻道公佈,敬請拭目以待。

「Bar Mood」以永續為概念,開啟國內創意調酒新視野。圖/摘自Bar Mood臉書粉絲團。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2023年度、第八屆「亞洲50最佳酒吧」(Asia's 50 Best Bars)公布第51~100名。圖/Asia's 50 Best Bars提供。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康