2023亞洲50最佳酒吧51至100名次公布 台灣5間入列
2023亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）公布第51~100名，台灣共有5間酒吧入榜，分別是名列第52名的「To Infinity and Beyond」、名列54名的「ROOM by Le Kief」，以及來自台南、名列第71名的「Moonrock」，還有分別名列第91與93名的「AHA Saloon」與「Bar Mood」。
這份名單由亞洲50最佳酒吧經評選產生，在評選過程中，由260名Asia's 50 Best Bars Academy成員，包括調酒師、酒吧經營者與調酒相關的品飲作家等，對他們在18個月評選期間內的最佳七個酒吧體驗，進行獨立且匿名投票。
2023年Top 51到100榜單中，以首次進入百大、今年排名第52名的「To Infinity and Beyond」最為亮眼。2019年底開幕、位於台北東區的「To Infinity and Beyond」，以「太空艙」為空間主題；「To Infinity」 意謂運用科學，將調酒的想像力推到極致，「Beyond」則意謂探索超越調酒與飲品之外的各種可能性。團隊中兩位當家調酒師——岳佳毅（Barnett） 與張哲瑋（Mars） ，分別是2018與2021年World Class 台灣區冠軍，是國內調酒界不容忽視的新生代勢力。
此外，「ROOM by Le Kief」、「Moonrock」、「AHA Saloon」與「Bar Mood」，都是曾多次入榜亞洲50最佳酒吧的人氣酒吧，分別訴諸實驗餐酒館、創意調酒等不同特色。其中「Moonrock」是第二次進榜，排名由去年的地91名，竄升至第71名，開設在台南老宅中，不但是當地相當受歡迎的老屋酒吧，也是台南唯一上榜的酒吧，堪稱「台南之光」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023年「亞洲50最佳酒吧」Top 1至Top 50榜單，將在下周二、7月18日，於香港舉行實體頒獎典禮，名單也將同步在World's 50 Best Bars的官方臉書與Youtube頻道公佈，敬請拭目以待。
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