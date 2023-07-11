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獨／開業15年！台南人氣吃到飽「宝 日式火鍋」9月底熄燈 網嘆：回憶即將消失

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台南人氣吃到飽「宝日式火鍋」預計將於9月結束營業。圖／擷取自宝Takara 日式涮涮鍋粉絲頁
台南人氣吃到飽「宝日式火鍋」預計將於9月結束營業。圖／擷取自宝Takara 日式涮涮鍋粉絲頁

愛吃火鍋台南鄉親注意了！位於安平的人氣火鍋「TakaRa宝日式火鍋」，近日宣佈因地主對於土地另有打算，因此預計在9月底歇業。業者也提醒消費者，若還有餐券也記得盡快來使用。

創立於2008年，開業已經有15年歷史的「TakaRa宝日式火鍋」，隸屬於SOTO餐飲集團，店內以個人鍋搭配自助吧的型態，提供吃到飽的服務。湯底部份，店內提供人蔘當歸、川味麻辣、剝皮辣椒、元氣龍骨等多種口味，另還有無限供應百餘款食材、甜點、飲品，每人498元起。由於價格平實、滋味好，因此獲得許多民眾青睞，在GOOGLE累積超過2,200則評論，平均獲得4.1分。

根據業者公告，因地主對於原址土地另有打算，且短時間也無適合遷移的場地，因此做出暫時歇業的決定，預計營業至9月底。同時也提醒手中持有餐券的民眾盡快前來使用。隨著停業消息出爐，粉絲也表示「好可惜喔，很好吃的地方」、「天啊~不敢相信。我心目中台南最好食的千元以下火鍋吃到飽」、「我跟小孩都喜歡的店」、「回憶即將消失！」。

火鍋 吃到飽 台南

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