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想揪坤達一起運動？他說先要滿足這一點！自招「沒有特別減肥，胖不起來」氣死眾人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas形象大使坤達，穿上全新HIIT服飾亮相記者會，還開玩笑的說「運動穿搭只在意拍照好不好看」。圖／adidas提供
adidas形象大使坤達，穿上全新HIIT服飾亮相記者會，還開玩笑的說「運動穿搭只在意拍照好不好看」。圖／adidas提供

動起來吧！adidas聯手全球有氧健身課程品牌Les Mills共同舉辦「 鍛鍊不斷訓練營」，自7月23日起帶來為期6周的三大課程，邀請熱愛健身或是有氧運動的人，享受夏季鍛鍊不斷精神。為了這項合作，adidas還找來形象大使坤達體驗，只要有空就會運動的他，在上完課程後，表示「很喜歡槓鈴深蹲」，更鼓勵民眾把握機會。

繼今年三月推出adidas Training Academy女性專業訓練課程，受到熱烈迴響，於是品牌攜手Les Mills共同舉辦「adidas Training Academy鍛鍊不斷訓練營」，讓能參與對象拓展到所有性別與年齡層。受邀搶先體驗的adidas形象大使坤達，穿上全新HIIT服飾亮相，還開玩笑的說「運動穿搭只在意拍照好不好看」。本來就有運動習慣的坤達還透露，自己上一次感到力不從心的時候是在錄製節目的運動會，「當時結束後我躺在地上5分鐘完全動不了」，所以對於adidas和Les Mills合作的課程，感到駕輕就熟。還透露對自己身材線條很滿意，因此沒有特別羨慕其他人，坤達更自豪表示「沒有特別減肥，胖不起來」，讓在現場採訪的媒體都很羨慕。

lululemon也將自8月3日至8月16日，與總共46間來自全台不同城市的運動場館合作推出Together In Stride Studio Week活動。圖／lululemon提供
lululemon也將自8月3日至8月16日，與總共46間來自全台不同城市的運動場館合作推出Together In Stride Studio Week活動。圖／lululemon提供

adidas Training Academy鍛鍊不斷訓練營，提供BODYPUMP槓鈴有氧、BODYCOMBAT戰鬥有氧及BODYJAM潮流舞蹈三大課程，皆是以音樂為主題而設，每人收費2,099元，報名成功即可獲得adidas訓練服飾一件。無獨有偶，lululemon也將自自8月3日至8月16日，與總共46間來自全台不同城市的運動場館合作推出Together In Stride Studio Week活動。希望藉Studio Week活動為大家提供更多機會，能夠接觸多樣運動進而發掘自己的興趣。預計推出超過250堂課程體驗，開放多達3200人次名額，為不同運動需求的顧客提供身心健康課程，單堂課程1,000元。

adidas形象大使坤達搶先體驗adidas Training Academy鍛鍊不斷訓練營課程。圖／adidas提供
adidas形象大使坤達搶先體驗adidas Training Academy鍛鍊不斷訓練營課程。圖／adidas提供

adidas HIIT訓練系列男裝D4T HIIT運動T恤，1,490元。圖／adidas提供
adidas HIIT訓練系列男裝D4T HIIT運動T恤，1,490元。圖／adidas提供

adidas HIIT訓練系列女裝高腰緊身褲，2,290元。圖／adidas提供
adidas HIIT訓練系列女裝高腰緊身褲，2,290元。圖／adidas提供

adidas HIIT訓練系列女裝TECHFIT中度支撐運動內衣，1,690元。圖／adidas提供
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運動 adidas 健身 坤達 減肥

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