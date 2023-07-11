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6、7年級回憶殺！7-ELEVEN「國民便當」59元限量回歸

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN即日起於全台逾6,700間門市限量開賣經典復刻商品「國民便當」。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN即日起於全台逾6,700間門市限量開賣經典復刻商品「國民便當」。記者黃筱晴／攝影

歡慶7月11日7-ELEVEN DAY，同時也是OPEN小將 18歲生日，7-ELEVEN即日起於全台逾6,700間門市限量開賣經典復刻商品「國民便當」，並於部分門市販售夏季沁涼聖品「思樂冰」、「霜淇淋」，全民一起享受美味回憶殺！

6、7年級生的超商美食回憶，「國民便當」肯定佔有一席之地，統一超商於2001年首創鮮食革新，推出在地首款鮮食便當「國民便當」，掀起超商便當銷售熱潮，同時寫下冷藏便當全新里程碑，創下每週銷售上百萬個便當驚人紀錄。

7-ELEVEN今日開賣「國民便當」復刻多年前的商品風味，除了商品包裝保留了經典貼紙和品牌識別，口味更延續多年前的傳統調味，並嚴選在地蔬菜製成多款樸實簡單的「神級配菜」，重點是還維持59元的超實惠價格，簡直是月底好夥伴。

國民便當選用在地台南11號米種，整塊無骨里肌肉，經8小時以獨家醬汁醃製入味後，再以堅持古法120天釀造的豆豉進行滷製烹調，呈現排骨鮮嫩口感及傳統風味，搭配蒜味香腸、香烤蔥蛋，還有爽脆高麗菜拌炒的Q彈冬粉，最後佐以古早味炒酸菜、辣味筍尾茸，完整復刻6道配飯菜色、開胃下飯。

為了讓不同年齡層的消費者都來感受一下「國民便當」的懷舊美味，7-ELEVEN將展開限定門市單日免費試吃活動，7月12日於台北博源門市免費送出100個國民便當，於當天上午10點30分開放排隊，上午11點起發送，每人限兌換1個，響應環保敬請自備餐具和提袋，數量有限送完為止。（博源門市地址：台北市中正區思源街16號）。

而全家便利商店也蹭7月11日熱度，在粉絲團宣布慶祝小編的同事生日快樂，全家會員於7月11日當天至全家消費，Fa點大方2倍贈，每位會員贈送上限1,000 Fa點，將於7月15日前統一匯入。

國民便當使用整塊無骨里肌肉，並完整復刻6道配飯菜色、開胃下飯。記者黃筱晴／攝影
國民便當使用整塊無骨里肌肉，並完整復刻6道配飯菜色、開胃下飯。記者黃筱晴／攝影
圖／摘自全家FamilyMart官方粉絲團
圖／摘自全家FamilyMart官方粉絲團
7-ELEVEN國民便當限量回歸，每個59元。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN國民便當限量回歸，每個59元。記者黃筱晴／攝影

便當 超商 生日

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