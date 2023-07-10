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把椰子樹、太陽和海浪穿上身 秒沉浸夏日海島風情度假時光！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Era以VACATION CLUB為主題，推出系列帽款及服飾。圖／New Era提供
New Era以VACATION CLUB為主題，推出系列帽款及服飾。圖／New Era提供

炎熱夏天，什麼都不想做，只想著到海島去耍廢！但真的無法立即奔向海濱，帽飾品牌New Era貼心地呈現了帶有椰子樹、太陽和海浪等圖案設計的配件、服飾，讓人穿上後也能立即感受到濃濃度假氛圍。

7月就是要開啟度假模式遠離繁囂，來趟悠閒的漫遊之旅，於是New Era便以VACATION CLUB為主題，推出系列帽款及服飾。靈感汲取自常見的椰子樹、太陽和海浪等具夏日特色元素，利用海浪印花設計以黑色和藍色作為主調，象徵著假期中的白天與夜晚。像是9FIFTY、9FORTYAF帽款前方有VACATION CLUB字樣及椰子樹圖案刺繡，增添活潑元素；草帽編織材質的紳士帽款，綁有藍色海浪印花編織布帶。除了帽款，New Era備有同款服飾配件，背心及女生短版上衣印有相同的椰子樹和海浪等大型度假風味圖形印花。而襯衫及短褲則採用海浪印花設計，服飾也保有快乾效果，以質地滑順的100%聚酯纖維物料製成，適合於進行戶外活動時穿著。這次New Era更推出人字拖鞋，黑色和木炭主色搭配品牌Logo，設計簡約且方便舒適。

營造放空的度假感穿搭，就不能忘了CHARLES & KEITH的全新帆布迷你系列托特包及帆布鞋。圖／CHARLES & KEITH提供
營造放空的度假感穿搭，就不能忘了CHARLES & KEITH的全新帆布迷你系列托特包及帆布鞋。圖／CHARLES & KEITH提供

想要營造放空的度假感穿搭，就不能忘了CHARLES & KEITH的全新帆布迷你系列托特包及帆布鞋。這系列皆以採用對環境友善的再生棉花及環保聚酯纖面料製成，托特包輕鬆呈現出不受拘束的夏季氛圍感，可說是擁有「生活態度」的包款。寬敞的內部空間、堅固的雙手柄和可調節的寬背帶，想要手拎、肩背都可以。百搭帆布鞋延續復古懷舊趨勢，厚底鞋型及鞋側加入了CHARLES & KEITH圓形刺繡Logo，創造出休閒精緻風格。

CHARLES & KEITH的帆布迷你系列休閒鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH的帆布迷你系列休閒鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

New Era VACATION CLUB系列女生短版上衣，1,380元。圖／New Era提供
New Era VACATION CLUB系列女生短版上衣，1,380元。圖／New Era提供

CHARLES & KEITH的帆布迷你系列懶人拖鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH的帆布迷你系列懶人拖鞋，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

New Era VACATION CLUB系列紳士帽，1,680元。圖／New Era提供
New Era VACATION CLUB系列紳士帽，1,680元。圖／New Era提供

CHARLES & KEITH的帆布迷你系列大托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH的帆布迷你系列大托特包，3,490元。圖／CHARLES & KEITH提供

New Era VACATION CLUB系列襯衫，2,680元。圖／New Era提供
New Era VACATION CLUB系列襯衫，2,680元。圖／New Era提供

CHARLES & KEITH的帆布迷你系列托特包,2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH的帆布迷你系列托特包,2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH的帆布迷你系列高筒休閒鞋，2.390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH的帆布迷你系列高筒休閒鞋，2.390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH的帆布迷你系列小托特包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH的帆布迷你系列小托特包，2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

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