2023 Only Watch慈善拍賣 百達翡麗雙重紀念表超神秘

自2005年開始，每兩年一度為支持摩納哥肌肉萎縮防治協會（Muscular Dystrophy Association）籌集資金的Only Watch慈善拍賣會，今年邁入第10屆，由各大製表品牌捐出一款獨一無二的表款參與拍賣，拍賣所得全數捐予基金會作為裘馨氏肌肉萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy ）研究之用，至今已籌募近 一億瑞士法郎善款。今年拍賣預計於11月5日於日內瓦舉槌，並在拍賣前幾周前往洛杉磯、紐約、摩納哥、香港、曼谷、新加坡與杜拜巡展。

2009年開始就長期參與這項慈善拍賣的精品龍頭品牌香奈兒（CHANEL），今年特別呈獻一組以黑白雙色結合高抗磨陶瓷打造而成Mademoiselle J12 La Pausa腕表。J12腕表打破常規的設計，顛覆既往，是21世紀的第一款經典腕表。這對Mademoiselle J12 La Pausa黑白雙色腕表靈感源自香奈兒女士拍攝於蔚藍海岸的La Pausa自家別墅花園照片，表盤上的香奈兒女士身著條紋上衣，搭配鈕扣褲裝的輪廓身影，獨特指針結構為此表款獨有設計。這對腕表搭載由香奈兒共同擁有的瑞士製表廠Kenissi量身打造的Calibre 12.1自動上鍊機械機芯。

愛馬仕（Hermès）則為這次拍賣特別重新演繹得獎名作Arceau Le temps voyageur漫遊時光腕表，獨 一無二版本的表殼與表圈採用DLC鍍膜處理的鈦金屬製作，搭配鉑金表耳和表背和橘黃色藍寶石水晶墊圈，可移動的衛星式副表盤漂浮在黑色表盤靈感來自Jérôme Colliard所設計的Planisphère d'un monde équestre馬術世界地圖圖案，環繞四周的城市圓盤則裝飾此次活動的主打顏色：紅、藍、綠和黃，搭配愛馬仕橘色，由淺到深漸層排列。腕表搭配霧面米克諾斯藍色短吻鱷魚皮表帶與仙人掌綠皮革襯裡。

宇舶表（Hublot）則是與當代藝術大師村上隆合作一款MP-15村上隆陀飛輪Only Watch腕表，是品牌首個中置飛行陀飛輪。從藝術家標誌性的藝術元素太陽花中汲取靈感，結合宇舶表所擅長的透明藍寶石材質表殼，採用並將陀飛輪裝置設計在表盤的正中央，象徵病童持續奮戰的躍動之心。中置陀飛輪採用同軸結構顯示時分指針，巧妙地讓兩枚指針穿過陀飛輪框架，讓陀飛輪猶如懸浮於空中，此表更配備兩個在同一平面上的大尺寸發條盒。購得此腕表的的善心藏家，也將會獲得一份由村上隆為此特別創作的書法藝術：「彩虹時刻（Time of Rainbow）。

從創始之初就參與拍賣的真力時（Zenith）本屆捐出一套四款的Chronomaster Sport運動計時腕表。Chronomaster Sport是日內瓦鐘表大賞2021「最佳計時腕表獎」得獎之作，限定套表採用Only Watch 2023拍賣會的官方主題配色：紅、黃、藍、綠色共四款陶瓷表圈，配備同色漆面表盤，並捨去典型的El Primero三色設計以單色呈現。全系列搭載El Primero 3600型高振頻機芯，是品牌傳奇機芯的最新版本，顯示精確至1/10秒的時間。得標藏家還可獲得真力時品牌摯友、知名網球教練派翠克莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）的UTS網球學院體驗為期一週的全包式住宿，其中包括在法國南部參加這位知名教練的網球課程。