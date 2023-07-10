台北文華東方青隅 x DE BEERS 夏日美鑽花園限定下午茶

以優質鑽石珠寶聞名的De Beers Jewellers，今年首度與台北文華東方酒店「青隅」，將於7月10日至8月20日推出期間限定「夏日美鑽花園」聯名下午茶，歡慶Enchanted Lotus系列推全新綠色琺瑯手鍊與項鍊上市。下午茶點以Enchanted Lotus與Portraits of Nature butterfly系列兩大經典珠寶設計為靈感，呈獻蓮花綻放、彩蝶飛舞的動人自然美景， 自7月10日起至8月20日止期間限定推出，共有經典下午茶、香檳下午茶、文華魚子醬下午茶等三種不同內容套餐，隨附不同De Beers Jewellers品牌贈品。

本次聯名合作由台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）以Enchanted Lotus系列優雅的蓮花圖案，以Portraits of Nature butterfly系列中瑰麗的蝴蝶造型珠寶演繹為精美傳統英式午茶口味。必嚐亮點包括以榛果慕斯和焦糖海鹽搭配太妃布丁蛋糕製成的「太妃果仁糖椰棗蛋糕」，將石頭造型香檳慕絲蛋糕裝飾蓮花圖案巧克力的「香檳慕斯蛋糕」、以及以英式經典的卡士達布丁搭配紅橙果醬「紅橙香草奶霜布丁」，酸甜交織充滿夏日氣息。

而演繹Portraits of Nature butterfly帝王斑蝶意象的包括「英式早餐茶奶油酥餅」，上方的巧克力片綴以蝴蝶圖案裝飾，「英式水果蛋糕」以巧克力片與食用花勾勒出花園中蝴蝶採蜜的畫面。鹹點龍蝦春捲造型也呈現翩翩彩蝶與花園美景意象，另外還有海苔煙燻鮭魚、黑松露雞肉麵包、芒果鴨肝慕斯及蓮藕竹筍塔等，以及酒店最受歡迎的經典傳統英式司康等。

●De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶

時間：2023年7月10日至8月20日

地點：台北文華東方酒店1F青隅（台北市松山區敦化北路158號）

售價：下午茶每套1,580元+10%起

下午茶供應時間：青隅下午茶用餐時段分別為下午1時至3時以及下午3時15分至5時。

訂位請店洽或email至MOTPE-JLounge@mohg.com

●經典下午茶每套1,580元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡。另附贈De Beers Jewellers一次性鑽石微粒拋光布50入禮盒乙盒，市價 1,000元。

●香檳下午茶每套2,180元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，以及單杯精選香檳或精選軒尼詩飲品。另附贈De Beers Jewellers一次性鑽石微粒拋光布50入禮盒乙盒及文華餅房馬卡龍兩入乙盒。

●文華魚子醬下午茶每套4,280元+10%

此款下午茶將搭配 De Beers Jewellers 特製的蝴蝶鏤空造型層架出餐，餐點包含香檳下午茶點一套以及Calvisius魚子醬 15公克，搭配法式小圓薄餅及配料。另附贈De Beers Jewellers一次性鑽石微粒拋光布50入禮盒乙盒及De Beers Jewellers品牌香氛蠟燭乙個。