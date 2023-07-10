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台北文華東方青隅 x DE BEERS 夏日美鑽花園限定下午茶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶- 文華魚子醬下午茶。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶- 文華魚子醬下午茶。圖／De Beers提供

以優質鑽石珠寶聞名的De Beers Jewellers，今年首度與台北文華東方酒店「青隅」，將於7月10日至8月20日推出期間限定「夏日美鑽花園」聯名下午茶，歡慶Enchanted Lotus系列推全新綠色琺瑯手鍊與項鍊上市。下午茶點以Enchanted Lotus與Portraits of Nature butterfly系列兩大經典珠寶設計為靈感，呈獻蓮花綻放、彩蝶飛舞的動人自然美景， 自7月10日起至8月20日止期間限定推出，共有經典下午茶、香檳下午茶、文華魚子醬下午茶等三種不同內容套餐，隨附不同De Beers Jewellers品牌贈品。

 本次聯名合作由台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）以Enchanted Lotus系列優雅的蓮花圖案，以Portraits of Nature butterfly系列中瑰麗的蝴蝶造型珠寶演繹為精美傳統英式午茶口味。必嚐亮點包括以榛果慕斯和焦糖海鹽搭配太妃布丁蛋糕製成的「太妃果仁糖椰棗蛋糕」，將石頭造型香檳慕絲蛋糕裝飾蓮花圖案巧克力的「香檳慕斯蛋糕」、以及以英式經典的卡士達布丁搭配紅橙果醬「紅橙香草奶霜布丁」，酸甜交織充滿夏日氣息。

而演繹Portraits of Nature butterfly帝王斑蝶意象的包括「英式早餐茶奶油酥餅」，上方的巧克力片綴以蝴蝶圖案裝飾，「英式水果蛋糕」以巧克力片與食用花勾勒出花園中蝴蝶採蜜的畫面。鹹點龍蝦春捲造型也呈現翩翩彩蝶與花園美景意象，另外還有海苔煙燻鮭魚、黑松露雞肉麵包、芒果鴨肝慕斯及蓮藕竹筍塔等，以及酒店最受歡迎的經典傳統英式司康等。

●De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶

時間：2023年7月10日至8月20日

地點：台北文華東方酒店1F青隅（台北市松山區敦化北路158號）

售價：下午茶每套1,580元+10%起

下午茶供應時間：青隅下午茶用餐時段分別為下午1時至3時以及下午3時15分至5時。

訂位請店洽或email至MOTPE-JLounge@mohg.com

●經典下午茶每套1,580元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡。另附贈De Beers Jewellers一次性鑽石微粒拋光布50入禮盒乙盒，市價 1,000元。

●香檳下午茶每套2,180元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，以及單杯精選香檳或精選軒尼詩飲品。另附贈De Beers Jewellers一次性鑽石微粒拋光布50入禮盒乙盒及文華餅房馬卡龍兩入乙盒。

●文華魚子醬下午茶每套4,280元+10%

此款下午茶將搭配 De Beers Jewellers 特製的蝴蝶鏤空造型層架出餐，餐點包含香檳下午茶點一套以及Calvisius魚子醬 15公克，搭配法式小圓薄餅及配料。另附贈De Beers Jewellers一次性鑽石微粒拋光布50入禮盒乙盒及De Beers Jewellers品牌香氛蠟燭乙個。

贈品數量有限，贈完為止。De Beers Jewellers 保留贈禮更換之權利。

全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，80,000元。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，80,000元。圖／De Beers提供
「夏日美鑽花園」聯名下午茶與Portraits of Nature butterfly 系列珠寶。圖／De Beers提供
「夏日美鑽花園」聯名下午茶與Portraits of Nature butterfly 系列珠寶。圖／De Beers提供
「夏日美鑽花園」聯名下午茶與Enchanted Lotus系列珠寶。圖／De Beers提供
「夏日美鑽花園」聯名下午茶與Enchanted Lotus系列珠寶。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌手鍊，77,000元。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌手鍊，77,000元。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，80,000元。圖／De Beers提供
全新Enchanted Lotus 18K黃金與綠色琺瑯鑽石圓牌吊墜項鍊，80,000元。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶- 經典下午茶。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers與台北文華東方酒店青隅「夏日美鑽花園」聯名下午茶- 經典下午茶。圖／De Beers提供

下午茶 酒店

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