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盤點3大新話題跑鞋！4D引導穩定系統、全碳版結合氮氣 哪一雙最適合你？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
ASICS品牌專業運動形象大使林敬倫詮釋全新GEL-KAYANO 30跑鞋。圖／ASICS提供
ASICS品牌專業運動形象大使林敬倫詮釋全新GEL-KAYANO 30跑鞋。圖／ASICS提供

什麼是好的跑鞋？的確會因為每個人的需求而有不同，但支撐性、包覆感還是回饋腳感，卻是最大公因數。因此從ASICS、PUMA到BROOKS在這季就分別推出不同科技鞋款，皆提供上述必要條件，就是要跑者們能尋覓到最合適的那雙！

【搭載4D GUIDANCE引導穩定系統】

於跑鞋界穩坐前段班的ASICS旗下支撐性鞋款GEL-KAYANO系列，今年問世30周年，於是推出搭載4D GUIDANCE引導穩定系統的設計。全新的GEL-KAYANO 30跑鞋，相較於上一代，採用新PureGEL亞瑟膠材質，重量更輕且柔軟度增加65%，幫助跑者更好地緩解在著地時感受到的衝擊力。同時搭載兼具輕量及回彈的FF BLAST PLUS ECO環保概念中底材質，將厚度提升4毫米，每一步都讓跑者享受升級的緩震和回彈效果。大底搭載AHAR與 AHAR+ 耐磨橡膠，策略性配置不同密度的橡膠，強化鞋款耐用性與抓地力。而4D GUIDANCE引導穩定系統在其中扮演了在長時間跑步後可幫助足弓迅速返回到平衡位置的機能，幫助跑者在多種跑動強度下獲得充足的穩定性和理想的舒適度。

ASICS GEL-KAYANO 30跑鞋，5,180元起。圖／ASICS提供
ASICS GEL-KAYANO 30跑鞋，5,180元起。圖／ASICS提供

【雙層氮氣科技中底結合碳纖維推進片】

而氮氣科技是PUMA戮力發展的技術之一，而在新款Deviate NITRO 2跑鞋中，品牌更加入PWRPLATE碳纖維動力推進片，最大程度將腳趾推蹬的力量轉移為推力， 讓跑者更能突破個人最佳成績。相較於第一代的鞋型，Deviate NITRO 2設計採用更輕量的高透氣工程機能網布包覆，並特別於鞋領口和足跟處填充加厚，提升舒適度。而且採用雙層式NITRO氮氣科技中底，帶來柔軟Q彈足感，兩層氮氣中底間置入 PWRPLATE熱塑碳纖維動力推進片，實跑時會有種被牽引往前推進的強韌力道，有助跑者的步態更加流暢省力有效率。

PUMA Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋，4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Deviate NITRO 2全碳板氮氣跑鞋，4,980元。圖／PUMA提供

【密閉式氣囊中底搭配經編型針織網布鞋面】

另外，BROOKS在呈現全新競速系列HYPERION跑鞋，針對短距離的速度訓練，更新中底與大底設計，幫助跑者轉換跑步能量時，更精準掌握每寸肌肉運用。HYPERION中底採用超臨界流體發泡科技DNA FLASH，在中底成型過程注入氮氣，形成大量且細緻的密閉式氣囊，能吸收高強度衝擊力。而且HYPERION鞋面和楦型，利用全新經編型針織網布鞋面設計，保有穩定包覆效能，同時更輕、更透氣；鞋舌特別在部分位置增加車縫固定，提供疾速中更好的包覆度和穩定性，讓跑者無後顧之憂。

BROOK HYPERION系列GTS跑鞋，4,990元。圖／BROOK提供
BROOK HYPERION系列GTS跑鞋，4,990元。圖／BROOK提供

品牌 PUMA 路跑

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