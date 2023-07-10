田馥甄再攜手CITIZEN成女表代言人 放送文青女神形象美照來吸粉

CITIZEN再次放送品牌代言人Hebe田馥甄詮釋「韶光」主題新表形象美照，也宣告彼此攜手合作邁向第11個年頭。就如同田馥甄受訪時說「今年的願望真的都一一實現了，期待接下來能帶給粉絲更多美好時刻」，因此搶在8月演唱會之前，藉韶光腕表巧妙來傳達要給支持者的心意。

田馥甄除了即將舉辦小巨蛋演唱會，同時還發行新單曲，而合作已十年的日本鐘表品牌CITIZEN更是與她續約，再度成為品牌女表代言人。因此為了這個難得時刻，CITIZEN邀請田馥甄演繹自2022年推出以來就受到消費者歡迎的韶光主題xC系列新表，而她也提到「我一直都很喜歡大表徑的韶光表款，此次推出的粉紅金，讓我再添一只金色系韶光腕表收藏」。像是田馥甄在形象廣告中配戴的光動能全球電波時計CB1132-51W腕表，有著粉紅金的表殼、表鍊，搭配粉色表盤及簡潔的三針配置；經典戒環滾邊與環繞時標的同心圓帶出珠寶般質感。另一款以以「心蕊」為主題設計的亞洲限定款光動能FB1452-66X計時腕表，則在8點鐘位置點綴了心形櫻花瓣來取代數字時標，增添浪漫氣息。

Seiko Astron GPS Solar 3X系列SSJ017J1腕表，鈦金屬表殼與表鍊、表圈，全球限量1,500只，70,000元。圖／Seiko提供

同樣是日系腕表品牌的Seiko在招牌Astron系列中，特殊多邊形造型，推出搭載新一代3X62機芯新表款。外觀採用一體式設計，鍊帶也呼應著表殼稜角分明的多邊形設計，而且機芯特別強化了薄型衛星電波接收天線的靈敏度，因此在這系列首度搭載鈦金屬表圈，賦予精緻細膩質感。此外，表盤採用的是象徵1969年所發布的初代Quartz Astron石英圖騰的沖壓圖案，而且在8點鐘位置設置小表盤，顯示GPS衛星接收過程、手表的充電狀態、閏秒數據接收和飛行模式等資訊。同時，表圈、立體時標和時針、分針均設有Lumibrite夜光塗料，在任何環境條件下皆可輕易讀時。

CITIZEN xC系列亞洲限定款光動能FB1452-66X計時腕表，鍍粉紅金精鋼表殼與表鍊，21,800元。圖／CITIZEN提供

Seiko Astron GPS Solar 3X系列SSJ015J1腕表，鍍黑色鈦金屬表殼與表鍊、表圈，76,000元。圖／Seiko提供

Seiko Astron GPS Solar 3X系列SSJ014J1腕表，鈦金屬表殼與表鍊，搭配玫瑰金超硬質塗層鈦金屬表圈，72,000元。圖／Seiko提供