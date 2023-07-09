真的假的？夏日這樣穿最涼爽、還能省荷包 100元起就能入手新裝

正式迎接暑假的到來，許多人紛紛計畫外出旅行的同時，流行時尚服飾品牌GU與UNIQLO除了提供度假休閒穿搭靈感之外，還備妥各式機感面料製成的單品，穿出有型之外更有涼爽感。不僅如此，自即日起到7月20日為止，還提供了精選新品限時購物優惠，最低100元起就能入手。

炎炎夏日，GU分享「三大夏日旅行穿搭法則」以及推薦必收單品。一、有別於日常的穿搭風格，不妨大膽嘗試明亮顏色的單品，視覺上看起來還有降溫效果，像是蘋果綠的男裝oversized棉質T恤或以簡約的女裝光澤圓領T恤搭配亮眼藍色的寬褲，讓整體看起來清新又活潑。二、無法有太多厚重的搭配，不妨用涼爽的基本款單品，以一加一方式打造消暑穿搭；女孩衣櫃中不可或缺的BRA-FEEL附罩杯上衣，只要再疊加不同單品，就能穿出涼爽與時尚態度。三、機能單品更加分，男裝的GU Dry系列，都採用適合夏季的接觸涼感、吸汗快乾機能，能迅速吸收乾燥、不易悶熱。女裝登山外套擁有寬鬆袖設計方便活動，無論是與好友結伴前往露營、或是一般通勤都很適合。

GU女裝登山外套，寬鬆袖的設計方便活動，更具有防潑水機能。圖／GU提供

而UNIQLO除了AIRism多彩棉質寬版圓領T恤、女裝無縫短版BRATOP細肩帶背心和DRY-EX快乾特級彈性束口褲等夏日必入手機能服裝之外。UNIQLO在自即日起到7月27日，活動期間到店即免費贈AIRism限定涼扇。最後一周更獨寵APP會員，消費滿額，就有機會抽中價值兩萬元的台灣深度旅遊雙人行程。

GU女裝BRA-FEEL附罩杯上衣系列擁有多種款式可供女孩自由搭配。圖／GU提供

GU Dry系列採用適合夏季的接觸涼感、吸汗快乾機能，能迅速吸收乾燥、不易悶熱。圖／GU提供

UNIQLO女裝 AIRism防曬抗UV網眼連帽外套，期間限定790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝 U AIRism棉質寬版圓領T恤，期間限定490元。圖／UNIQLO提供

GU男裝oversized府綢襯衫，期間限定690元。圖／GU提供

GU男裝STYLE-DRY平口內褲，100元。圖／GU提供

GU女裝打褶荷葉中長裙，590元。圖／GU提供