快訊

主持活動與郭台銘同台恐違反黨紀？ 徐巧芯曝事前做了3件事

恐怖隨機殺人！妙齡女只是對上一眼被砍殺 路人群救畫面曝光

賴清德巧遇學生 網抓包民代打暗號？ 市議員：只是要學生大聲一點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的假的？夏日這樣穿最涼爽、還能省荷包 100元起就能入手新裝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
炎炎夏日，GU分享「三大夏日旅行穿搭法則」以及推薦必收單品。圖／GU提供
炎炎夏日，GU分享「三大夏日旅行穿搭法則」以及推薦必收單品。圖／GU提供

正式迎接暑假的到來，許多人紛紛計畫外出旅行的同時，流行時尚服飾品牌GU與UNIQLO除了提供度假休閒穿搭靈感之外，還備妥各式機感面料製成的單品，穿出有型之外更有涼爽感。不僅如此，自即日起到7月20日為止，還提供了精選新品限時購物優惠，最低100元起就能入手。

炎炎夏日，GU分享「三大夏日旅行穿搭法則」以及推薦必收單品。一、有別於日常的穿搭風格，不妨大膽嘗試明亮顏色的單品，視覺上看起來還有降溫效果，像是蘋果綠的男裝oversized棉質T恤或以簡約的女裝光澤圓領T恤搭配亮眼藍色的寬褲，讓整體看起來清新又活潑。二、無法有太多厚重的搭配，不妨用涼爽的基本款單品，以一加一方式打造消暑穿搭；女孩衣櫃中不可或缺的BRA-FEEL附罩杯上衣，只要再疊加不同單品，就能穿出涼爽與時尚態度。三、機能單品更加分，男裝的GU Dry系列，都採用適合夏季的接觸涼感、吸汗快乾機能，能迅速吸收乾燥、不易悶熱。女裝登山外套擁有寬鬆袖設計方便活動，無論是與好友結伴前往露營、或是一般通勤都很適合。

GU女裝登山外套，寬鬆袖的設計方便活動，更具有防潑水機能。圖／GU提供
GU女裝登山外套，寬鬆袖的設計方便活動，更具有防潑水機能。圖／GU提供

而UNIQLO除了AIRism多彩棉質寬版圓領T恤、女裝無縫短版BRATOP細肩帶背心和DRY-EX快乾特級彈性束口褲等夏日必入手機能服裝之外。UNIQLO在自即日起到7月27日，活動期間到店即免費贈AIRism限定涼扇。最後一周更獨寵APP會員，消費滿額，就有機會抽中價值兩萬元的台灣深度旅遊雙人行程。

GU女裝BRA-FEEL附罩杯上衣系列擁有多種款式可供女孩自由搭配。圖／GU提供
GU女裝BRA-FEEL附罩杯上衣系列擁有多種款式可供女孩自由搭配。圖／GU提供

GU Dry系列採用適合夏季的接觸涼感、吸汗快乾機能，能迅速吸收乾燥、不易悶熱。圖／GU提供
GU Dry系列採用適合夏季的接觸涼感、吸汗快乾機能，能迅速吸收乾燥、不易悶熱。圖／GU提供

UNIQLO女裝 AIRism防曬抗UV網眼連帽外套，期間限定790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝 AIRism防曬抗UV網眼連帽外套，期間限定790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝 U AIRism棉質寬版圓領T恤，期間限定490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝 U AIRism棉質寬版圓領T恤，期間限定490元。圖／UNIQLO提供

GU男裝oversized府綢襯衫，期間限定690元。圖／GU提供
GU男裝oversized府綢襯衫，期間限定690元。圖／GU提供

GU男裝STYLE-DRY平口內褲，100元。圖／GU提供
GU男裝STYLE-DRY平口內褲，100元。圖／GU提供

GU女裝打褶荷葉中長裙，590元。圖／GU提供
GU女裝打褶荷葉中長裙，590元。圖／GU提供

GU女裝棉質圓領T恤，期間限定190元。圖／GU提供
GU女裝棉質圓領T恤，期間限定190元。圖／GU提供

UNIQLO

延伸閱讀

UNIQLO隱藏好康！每月「免費送衣服」 會員曝：中過3次了

這才叫秒殺款！FRUITION獨家Seivson限定女裝上架就賣光

金泰亨、朴寶劍都是T恤派！夏日型男穿搭T恤vs襯衫

變態！男子偷女裝鞋蹲走廊又聞又舔影片瘋傳 住戶斥物管混亂出事

相關新聞

UNIQLO隱藏好康！每月「免費送衣服」 會員曝：中過3次了

日本連鎖服飾商店UNIQLO在台人氣旺，平價又時尚的價格吸引了不少愛用者。近日有網友分享了一個鮮少人知的活動，表示UNIQLO APP其實有一個「月月抽」，如果幸運被抽到，就能免費體驗衣物，而且不用歸還，引起網友熱議。

星巴克「買一送一」又來了！連續三天、每天限時9小時

這次連續爽喝三天！星巴克宣布7月10日至12日連續三天，推出「集團同慶活動．好友分享日」「買一送一」優惠，活動期間上午1...

出道27年！宋慧喬憑《黑暗榮耀》事業再推至高峰 登上視后寶座

本月Harper’s BAZAAR邀請到甫獲韓國視后寶座的宋慧喬擔任封面人物，出道已27年，不少人對她的印象還停留在她不老的容顏，時而古靈精怪，又清新脫俗，這位韓國浪漫戲劇女王擁有讓人一秒戀愛的容貌。

價格超香！暑假飛東京5天「機+酒」僅2萬初 達人驚：住新旅館

正逢暑假時期，不少家長或是學生趁著這時間出國放鬆一下，但是這時間通常機票、住宿都會比平常的貴上許多。近期旅日達人林氏璧分享，身邊有朋友以20900元的價格，買到了旅行社東京5天4夜行程，而且還是配合到今年新開的旅館，房間又大又美，讓他相當吃驚，但友人堅持不透露是哪間旅行社，怕以後就訂不到了，網友看完也直呼「這價格非常香！」

G-SHOCK包辦你的整體造型 聯手BEAMS跨界潮裝市場！

今年是CASIO旗下品牌G-SHOCK成立40周年，除了不同的紀念表款推出之外，更讓人意外的是還聯手時尚品牌BEAMS跨...

好市多「油漬乾酪」驗出致癌物 北市2分店已全數下架

美式賣場好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，遭檢出殘留環氧乙烷，不服規定，遭下架回收，北市衛生局今天派員前往好市多內湖、北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦