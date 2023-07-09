Red Bull年度街舞盛事23歲陳俊奪冠 將赴德拼世界冠軍

街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽，日前在兒童新樂園盛大登場，破千名觀眾擠爆舞台圍觀全台多元舞風PK賽，最終由AT-MURDERER、P.L.A舞團的JUN（陳俊），披著爺爺的泰雅族服登場，在頑童金曲《SOUTH SIDE》中一舞奪冠，將代表台灣於11月4日前往德國的法蘭克福，與全球舞者同台競技。

今年23歲、舞齡13年的 冠軍JUN（陳俊）表示：「Dance Your Style觀眾反應，激發我的腎上腺素超出以往表現。今年我穿爺爺的烏來泰雅族族服應戰，希望在天國的爺爺可以看見我的舞蹈！」對於將代表台灣前往德國法蘭克福參與世界總決賽，他將熱血備戰：「我將補充體力、舞技與能量，期待在總決賽中挑戰全世界，透過舞蹈交流證明自己。」

Red Bull Dance Your Style台灣大賽於兒童新樂園打造前所未有的街舞派對，頂尖舞者們舞動樂園，以流行歌曲即興迎戰對手，展開無差別舞風賽事。最終由AT-MURDERER 與P.L.A舞團的JUN（陳俊），對戰來自IP LOCKERS的LILMO（呂亞儒）；JUN（陳俊）在即興肢體律動演繹歌曲，透過轉圈、折腰和特別地板招式令全場驚嘆，奪下2023年度台灣冠軍。

第一次參賽就挺進四強賽的Ranny（劉凌宇）表示：「Red Bull Dance Your Style不論是選歌或是賽制，都跟一般街舞比賽很不一樣。聽到喜歡的音樂會讓我想多跳一些，讓我忘記了輸贏。」而首次到現場擔任觀眾評審的藝人許凱皓則說，「有好幾首歌一出來，我都忍不住想上台跟著跳！相當好玩！」