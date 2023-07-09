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酒吧＋無菜單日料！大馬潮吧海外首間分店Finch Taipei開幕 祭「買一送一」優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Finch Taipei以「城市中的隱世夢幻花園」為主題。圖／Finch Taipei提供。
Finch Taipei以「城市中的隱世夢幻花園」為主題。圖／Finch Taipei提供。

來自馬來西亞吉隆坡的高人氣潮流打卡熱點的Finch日料酒吧，正式登陸台北。延續Finch品牌的南洋熱帶風情及「讓你我即使在忙碌的都市生活中，每天也能找到一點魔法」（Seek Magic Everyday）的想法，Finch Taipei以「城市中的隱世夢幻花園」為主題，擁有酒吧及日本料理Omakase兩大區域，成為台北第一家結合酒吧與無菜單日料的潮流酒吧。

Finch Taipei酒吧復刻Finch吉隆坡的標誌性粉紅花牆，主打充滿南洋風情的特色招牌調酒以及以香檳為基底的Finch香檳調酒；日料Omakase餐廳則由壽司星（Sushi Hoshi）料理長星浩一掌勺，一同打造絕無僅有的視覺系高級無菜單日料與雞尾酒吧主題空間。

Finch Taipei復刻Finch吉隆坡的標誌性粉紅花牆。圖／Finch Taipei提供。
Finch Taipei復刻Finch吉隆坡的標誌性粉紅花牆。圖／Finch Taipei提供。

招牌雞尾酒「鳥語芬香」。圖／Finch Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
招牌雞尾酒「鳥語芬香」。圖／Finch Taipei提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

星浩一料理長以細緻、客製化的日本料理職人精神聞名，在料理中結合法餐、中華料理等特色技法，曾被米其林二星餐廳侯布雄前法籍女主廚Florence Dalia讚許為「吃過最好的無菜單日本料理」。

台灣壽司会席流無菜單日料代表星浩一擔任壽司星料理長。圖／Finch Taipei提供
台灣壽司会席流無菜單日料代表星浩一擔任壽司星料理長。圖／Finch Taipei提供

壽司星採全預約制，提供午餐（12:00～14:30）和晚餐（18:00～21:30）服務。午餐定價為每位2,800元＋10%起，晚餐定價則為每位6,800元＋10%起，除了定價菜色之外，更提供熟客無預算限制的客製化餐宴服務，客人可以根據自己的喜好和需求選擇適合的用餐時段。

餐廳採全預約制，並配有專人VIP極致的顧客管理，紀錄客人的飲食習慣與喜好。圖／Finch Taipei提供。
餐廳採全預約制，並配有專人VIP極致的顧客管理，紀錄客人的飲食習慣與喜好。圖／Finch Taipei提供。

採用三種海膽製作的招牌料理「海膽飯」。圖／Finch Taipei提供。
採用三種海膽製作的招牌料理「海膽飯」。圖／Finch Taipei提供。

炭烤和牛菲力佐金山寺味增。圖／Finch Taipei提供。
炭烤和牛菲力佐金山寺味增。圖／Finch Taipei提供。

Finch Taipei酒吧於7月11日至9月11日舉辦開幕慶活動，特別推出威士忌、蘭姆酒、龍舌蘭酒全時段「買一送一」優惠，每天下午Happy Hour時段（17:00～20:00）啤酒買一送一，每天17:00～22:00單點Omakase調酒系列，即贈薯條一份，單點香檳調酒即贈生蠔一顆。

◎Finch Taipei

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號1樓（金普頓大安酒店1樓）

電話：02-2776-2699

營業時間：週二至週四：下午5:30～上午12:00。週五、週六：下午5:30～上午01:00。周日及周一公休。

◎壽司星Sushi Hoshi

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號1樓（金普頓大安酒店1樓）

電話：02-27760200

營業時間：午餐：12:00～14:30；晚餐：18:00～21:30。周日及周一公休。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本料理 壽司 馬來西亞

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