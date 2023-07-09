誠品松菸夜經濟暖身 7/14連3天玩嘻哈、市集匯聚50品牌

誠品松菸店年底將接手24小時書店，加上7月起松菸園區周末延長營業，夜經濟效應逐漸發酵，誠品觀察，松菸店觀光人潮已恢復至疫情前4成且持續成長中，1月至6月平均人流與業績也較去年同期成長5成。松菸店也將自7/14起連3天規畫逾10場嘻哈主題活動，7/15、7/16周末兩天誠品生活文創平台expo也會在1樓戶外廣場匯集逾50個品牌打造「肖年頭家夢想市集」。

松菸店接棒成為誠品新一代24小時書店，下半年將啟動歷來最大規模改裝，圖書總量體將擴大3倍，主題與分類也會重新設計，還有大片落地窗接引天空雲影及園區自然綠意，未來將是一家結合閱讀、音樂、生態、古蹟、廣場、運動、展演、國際級畫廊和全球旅客的24小時書店，加上SOGO大巨蛋D區的14家餐飲群可望在年底見客，松菸園區周邊串連，呈現台北「文化夜生活」新樣貌。

誠品松菸店7/15下午14:00起「Shout Out To Hip Hop松菸大舞台」打造Hip Hop不斷電，包括莫宰羊、OG老莫ILL MO、桃子A1J、小卡比、God Øne、比杰，以及民生電氣、政大黑音和台大嘻研等音樂團體接力演出。「嘻哈大講堂」特邀迪拉胖、嘻哈龍虎門主理人郭國瑞、緋村宗祐齊聚暢聊台饒熱潮現象。

此外，誠品畫廊推出李元佳、洪藝真、郭思敏等3位藝術家作品聯展，1樓還有德國酒王品酒會，針對不同興趣喜好的民眾，從早到晚都有多元活動參與。周末兩天一樓有「肖年頭家夢想市集」，匯集逾50家台灣文創設計、手作工藝、居家生活、風格美食等在地品牌，還有藝術拼貼詩、塗鴉藝術共創、流體熊與手刷絹印等4種手作體驗等活動連番登場。