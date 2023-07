百萬珠寶加持！台北電影節影后影帝紅毯幸運符揭秘

2023年、第二十五屆台北電影獎頒獎典禮昨晚於台北中山堂圓滿落幕。男星王柏傑憑藉電影《疫起》優異摘下最佳男主角,配戴總價值上百萬的卡地亞(CARTIER)珠寶腕表登上典禮舞台,鋪鑲滿鑽的釘子造型胸針,黑冷色調的陶瓷Trinity戒指為整體穿搭注入精緻貴氣,百搭的Santos de Cartier精鋼腕表配上藍色表面,則展現了新科影帝的年輕活力。

影后寶座則由《本日公休》的陸小芬拿下,陸小芬穿搭簡約大方,配戴了Hearts On Fire最新Vela系列戒指與經典的Repertoire單鑽耳環,以全世界車工最完美的鑽石展現迷人的風采。有別於影后影帝以不敗的時尚黑色服裝搭配白K金鑲鑽珠寶,摘下最佳男配角的傅孟柏選穿了CELINE HOMME的白色西裝,配戴寶格麗(BVLGARI)的金色珠寶展現別具個人風格的時尚魅力。

美麗的頒獎嘉賓也都盛裝出席。台北電影獎評審暨頒獎人謝欣穎,以De Beers Jewellers的蝴蝶珠寶配襯一身華麗的印花洋裝亮相,長形垂墜彩鑽耳環修飾臉型。香奈兒(CHANEL)品牌大使許瑋甯則以優雅的黑色綢緞連身衣與黑色透視亮片珠繡紗裙、配襯緞帶與星星組成的香奈兒珠寶,展現優雅氣質。