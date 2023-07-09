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百萬珠寶加持！台北電影節影后影帝紅毯幸運符揭秘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
謝欣穎配戴De Beers Portraits of Nature butterfly高級珠寶鑽石戒指，約131萬元。圖／De Beers提供
謝欣穎配戴De Beers Portraits of Nature butterfly高級珠寶鑽石戒指，約131萬元。圖／De Beers提供

2023年、第二十五屆台北電影獎頒獎典禮昨晚於台北中山堂圓滿落幕。男星王柏傑憑藉電影《疫起》優異摘下最佳男主角，配戴總價值上百萬的卡地亞（CARTIER）珠寶腕表登上典禮舞台，鋪鑲滿鑽的釘子造型胸針，黑冷色調的陶瓷Trinity戒指為整體穿搭注入精緻貴氣，百搭的Santos de Cartier精鋼腕表配上藍色表面，則展現了新科影帝的年輕活力。

影后寶座則由《本日公休》的陸小芬拿下，陸小芬穿搭簡約大方，配戴了Hearts On Fire最新Vela系列戒指與經典的Repertoire單鑽耳環，以全世界車工最完美的鑽石展現迷人的風采。有別於影后影帝以不敗的時尚黑色服裝搭配白K金鑲鑽珠寶，摘下最佳男配角的傅孟柏選穿了CELINE HOMME的白色西裝，配戴寶格麗（BVLGARI）的金色珠寶展現別具個人風格的時尚魅力。

美麗的頒獎嘉賓也都盛裝出席。台北電影獎評審暨頒獎人謝欣穎，以De Beers Jewellers的蝴蝶珠寶配襯一身華麗的印花洋裝亮相，長形垂墜彩鑽耳環修飾臉型。香奈兒（CHANEL）品牌大使許瑋甯則以優雅的黑色綢緞連身衣與黑色透視亮片珠繡紗裙、配襯緞帶與星星組成的香奈兒珠寶，展現優雅氣質。

同為頒獎人的曾敬驊以設計中性雋永的香奈兒COCO CRUSH系列白金珠寶為黑色西裝畫龍點睛；以電影《黑的教育》入圍最佳男配角獎的年輕男星朱軒洋，則是選擇了以MIKIMOTO的黑色珍珠襯托BOSS黑色絲絨禮服，展現不羈的當代風格。

傅孟柏配戴寶格麗B.ZERO1系列黃K金四環鑲鑽戒指，約32萬4,300元。圖／寶格麗提供
傅孟柏配戴寶格麗B.ZERO1系列黃K金四環鑲鑽戒指，約32萬4,300元。圖／寶格麗提供
香奈兒品牌大使許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，穿著香奈兒2023春夏黑色綢緞連身衣與黑色透視亮片珠繡紗裙、配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，穿著香奈兒2023春夏黑色綢緞連身衣與黑色透視亮片珠繡紗裙、配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
以電影《黑的教育》入圍 最佳男配角獎的朱軒洋穿BOSS黑色絲絨禮服配戴MIKIMOTO珠寶出席2023台北電影獎。記者吳致碩／攝影
以電影《黑的教育》入圍 最佳男配角獎的朱軒洋穿BOSS黑色絲絨禮服配戴MIKIMOTO珠寶出席2023台北電影獎。記者吳致碩／攝影
許瑋甯配戴香奈兒Comete Couture戒指。圖／香奈兒提供
許瑋甯配戴香奈兒Comete Couture戒指。圖／香奈兒提供
傅孟柏配戴寶格麗SERPENTI VIPER系列玫瑰金戒指，約65,500元。圖／寶格麗提供
傅孟柏配戴寶格麗SERPENTI VIPER系列玫瑰金戒指，約65,500元。圖／寶格麗提供
以電影《小藍》入圍最佳女主角的王渝萱穿香奈兒2023春夏系列黑白蕾絲絲質洋裝、配戴香奈兒高級珠寶出席2023台北電影獎。圖／香奈兒提供
以電影《小藍》入圍最佳女主角的王渝萱穿香奈兒2023春夏系列黑白蕾絲絲質洋裝、配戴香奈兒高級珠寶出席2023台北電影獎。圖／香奈兒提供
王伯傑配戴卡地亞Trinity經典陶瓷款戒指，46,900元。圖／卡地亞提供
王伯傑配戴卡地亞Trinity經典陶瓷款戒指，46,900元。圖／卡地亞提供
傅孟柏穿CELINE HOMME西裝配戴寶格麗珠寶摘2023台北電影獎最佳男配角。圖／寶格麗提供
傅孟柏穿CELINE HOMME西裝配戴寶格麗珠寶摘2023台北電影獎最佳男配角。圖／寶格麗提供
傅孟柏配戴寶格麗B.ZERO1系列黃K金二環鑲鑽戒指，約30萬1,800元。圖／寶格麗提供
傅孟柏配戴寶格麗B.ZERO1系列黃K金二環鑲鑽戒指，約30萬1,800元。圖／寶格麗提供
香奈兒品牌大使許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，穿著香奈兒2023春夏黑色綢緞連身衣與黑色透視亮片珠繡紗裙、配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使許瑋甯擔任2023台北電影獎頒獎人，穿著香奈兒2023春夏黑色綢緞連身衣與黑色透視亮片珠繡紗裙、配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
傅孟柏穿CELINE HOMME西裝配戴寶格麗珠寶摘2023台北電影獎最佳男配角。記者吳致碩／攝影
傅孟柏穿CELINE HOMME西裝配戴寶格麗珠寶摘2023台北電影獎最佳男配角。記者吳致碩／攝影
2023台北電影獎最佳男主角獎王柏傑配戴卡地亞珠寶腕表，最佳女主角獎陸小芬配戴Hearts On Fire鑽石珠寶。記者吳致碩／攝影
2023台北電影獎最佳男主角獎王柏傑配戴卡地亞珠寶腕表，最佳女主角獎陸小芬配戴Hearts On Fire鑽石珠寶。記者吳致碩／攝影
許瑋甯配戴香奈兒緞帶珠寶手表。圖／香奈兒提供
許瑋甯配戴香奈兒緞帶珠寶手表。圖／香奈兒提供
王伯傑配戴卡地亞Santos de Cartier藍面精鋼腕表大型款，24萬6,000元。圖／卡地亞提供
王伯傑配戴卡地亞Santos de Cartier藍面精鋼腕表大型款，24萬6,000元。圖／卡地亞提供
陸小芬配戴Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，約62萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
陸小芬配戴Hearts On Fire Repertoire鉑金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，約62萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
傅孟柏穿CELINE HOMME西裝配戴寶格麗珠寶摘2023台北電影獎最佳男配角。圖／寶格麗提供
傅孟柏穿CELINE HOMME西裝配戴寶格麗珠寶摘2023台北電影獎最佳男配角。圖／寶格麗提供
曾敬驊配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶擔任2023台北電影獎頒獎人。圖／香奈兒提供
曾敬驊配戴香奈兒COCO CRUSH系列珠寶擔任2023台北電影獎頒獎人。圖／香奈兒提供
許瑋甯配戴香奈兒Comète Spirale耳環。圖／香奈兒提供
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王伯傑配戴卡地亞Juste un Clou鋪鑲鑽胸針，78萬元。圖／卡地亞提供
王伯傑配戴卡地亞Juste un Clou鋪鑲鑽胸針，78萬元。圖／卡地亞提供
傅孟柏配戴寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約30萬2,000元。圖／寶格麗提供
傅孟柏配戴寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金三環鑲鑽項鍊，約30萬2,000元。圖／寶格麗提供
影展大使王淨穿DIOR出席2023台北電影獎。記者吳致碩／攝影
影展大使王淨穿DIOR出席2023台北電影獎。記者吳致碩／攝影
謝欣穎配戴De Beers Swan Lake高級珠寶彩鑽耳環，約171萬5,000元。圖／De Beers提供
謝欣穎配戴De Beers Swan Lake高級珠寶彩鑽耳環，約171萬5,000元。圖／De Beers提供
台北電影獎評審暨頒獎嘉賓謝欣穎配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2023台北電影獎。圖／De Beers提供
台北電影獎評審暨頒獎嘉賓謝欣穎配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2023台北電影獎。圖／De Beers提供
傅孟柏配戴寶格麗BVLGARI GELATI系列縞瑪瑙與鑽石胸針，約12萬6,100元。圖／寶格麗提供
傅孟柏配戴寶格麗BVLGARI GELATI系列縞瑪瑙與鑽石胸針，約12萬6,100元。圖／寶格麗提供
朱軒洋配戴的MIKIMOTO PASSIONOIR系列戒指，18K白金（Japanned Noir）鑲嵌鑽石總重約0.03克拉，約11萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
朱軒洋配戴的MIKIMOTO PASSIONOIR系列戒指，18K白金（Japanned Noir）鑲嵌鑽石總重約0.03克拉，約11萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
陸小芬配戴Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1克拉，約79萬4,000元；Vela Cocktail白K金鑽石套戒 ，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
陸小芬配戴Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約1克拉，約79萬4,000元；Vela Cocktail白K金鑽石套戒 ，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供

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