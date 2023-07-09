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星巴克「買一送一」又來了！連續三天、每天限時9小時

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
活動期間上午11點至晚上8點這9小時內，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，即享「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克官網。
活動期間上午11點至晚上8點這9小時內，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，即享「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克官網。

這次連續爽喝三天！星巴克宣布7月10日至12日連續三天，推出「集團同慶活動．好友分享日」「買一送一」優惠，活動期間上午11點至晚上8點這9小時內，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，即享「買一送一」優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

在優惠品項方面，依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

「集團同慶活動．好友分享日」優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，機場、高鐵站、國道休息站、奇美博物館、台北時代、時代B2…等門市亦不適用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布7月10日至12日連續三天，推出「集團同慶活動．好友分享日」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布7月10日至12日連續三天，推出「集團同慶活動．好友分享日」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

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