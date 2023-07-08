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不用飛日本！這3家飯店的超日式體驗 僅暑假限定

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「美和夏日花手水日式庭院」是最夯IG拍照熱點，「金娘苑」放滿七彩繽紛的繡球花手水巧思、經典枯山水庭院造景，美到少女心大爆發。圖／加賀屋提供
「美和夏日花手水日式庭院」是最夯IG拍照熱點，「金娘苑」放滿七彩繽紛的繡球花手水巧思、經典枯山水庭院造景，美到少女心大爆發。圖／加賀屋提供

放暑假，許多旅人第一波先衝往海外，日本是不少人心中首選；如果還待在國內，想來場日式小旅行也未嘗不可。北投加賀屋、宜蘭綠舞都有不同的日式體驗，台北喜來登則打出「看日本恐怖大師展消暑」的有趣方案。

日勝生加賀屋即日起至8月31日於官網限定開賣「夏日祭典」三部曲，平日限定「寶貝孩子王」夏祭一泊一食、小孩免費、入住日式園景雅致套房13,000元。還有不少鐵粉敲碗重現的「小小管家體驗營」夏祭一泊二食專案，以及「大人式暑假」一泊三食專案。另同步推出5大沉浸式體驗，例如一樓「昭和仲夏風鈴廊道」感受被風鈴包覆的療癒感；入電梯挑空區金魚悠遊水球的藝術裝置；二樓櫃檯大廳「紙鶴・千羽鶴」意指長壽；「美和夏日花手水日式庭院」是最夯拍照熱點，還有「夏日冰菓趣」可嘗試有趣的DIY手作水信玄餅。

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至8月31日主推「經典日式假期」一泊二食住房專案，可換穿經典浴衣或大正時期「Hakama文青袴」體驗特別的日式裝束，暢遊5.7公頃的日式主題園區，餵食梅花鹿、羊駝或水豚，還可近距離欣賞柯爾鴨、狐獴及陸龜等可愛小動物；晚餐享用舞饌心舞會席料理，或可選擇補差額升級Omakase無菜單料理。

天氣炎熱、台北喜來登推出另類消暑妙方。即起於華山文創園區展出今夏最驚悚的「伊藤潤二恐怖體驗展2」，台北喜來登與官方主辦單位獨家合作推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案，即日起至9月10日入住即贈市價1,100元的雙人雙館票，加送水果冰棒幫粉絲消暑。

以驚悚沉浸式體驗為主打的「伊藤潤二恐怖體驗展2」中，有全球首次展出的大型「漩渦」裝置，身歷其境恐懼萬分，另有以人體與木桶結合的大型漩渦裝置，驚悚再現故事情節。此外，預訂「漩渦恐怖之夜」住宿專案，推薦必嘗「Buffet之王」十二廚的豐盛自助早餐，其中不可錯過旅人票選最喜愛的現煮擔仔麵。

台北喜來登請吃冰降暑氣。圖／台北喜來登提供
台北喜來登請吃冰降暑氣。圖／台北喜來登提供
台北喜來登推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案。圖／台北喜來登提供
台北喜來登推出「漩渦恐怖之夜」住宿專案。圖／台北喜來登提供
參加日勝生加賀屋「夏祭屋台活動」遊戲闖關，就有機會帶走平日一泊一食住宿券(價值29,700元)、超人氣雙人獨立湯屋券、白磺大眾湯券及多款加賀屋精選禮。圖／加賀屋提供
參加日勝生加賀屋「夏祭屋台活動」遊戲闖關，就有機會帶走平日一泊一食住宿券(價值29,700元)、超人氣雙人獨立湯屋券、白磺大眾湯券及多款加賀屋精選禮。圖／加賀屋提供
入住可換穿全新服飾體驗Hakama文青袴，暢遊日式主題園區打卡拍照，不用出國也能感受濃厚日本氛圍。圖／宜蘭綠舞提供
入住可換穿全新服飾體驗Hakama文青袴，暢遊日式主題園區打卡拍照，不用出國也能感受濃厚日本氛圍。圖／宜蘭綠舞提供

喜來登 日本

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