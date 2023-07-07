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超值！POYA寶雅2023集點換購「最低10元入手華納卡通好物」　崔弟、兔巴哥陪你實踐環保曬可愛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「豐盛層層便當盒」，數位印花5枚＋199元或數位印花10枚＋89元；實體印花5枚＋199元或實體印花15枚＋89元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「豐盛層層便當盒」，數位印花5枚＋199元或數位印花10枚＋89元；實體印花5枚＋199元或實體印花15枚＋89元。圖／POYA寶雅提供

環保永續是全球關注的重要議題，更需要大眾從日常生活實踐。POYA寶雅今年首度與華納兄弟全球探索消費性產品部門《樂一通》卡通攜手合作2023集點換購活動，除了最超值的換購商品外，也希望能推廣綠色生活。為慶祝華納兄弟成立100週年，本次合作邀請超人氣卡通代表崔弟、兔巴哥、太菲鴨等，結合像素藝術風格，鼓勵外出攜帶自備購物袋、環保餐具， 特別規劃6款限定集點換購商品，包括「多角色勾勾磁鐵」、「豐盛層層便當盒」、「雙層甜甜隨行杯」、「毛絨絨兔巴哥袋」、「萌萌崔弟抱枕毯」、「旅行疊疊收納袋」等。

在首波活動中，POYA寶雅祭出最大誠意，搭配印花集點最低加價10元起就能輕鬆入手，即日起至9月5日於全台POYA寶雅、寶家實體門市及POYA Buy寶雅線上買，線上線下同步執行，單筆消費累積滿150元贈1枚印花、滿300元贈2枚印花依此類推（實體及數位印花不可合併使用），粉絲千萬別錯過。

第一波集點換購自即日起至9月5日率先推出6款商品，其中「多角色勾勾磁鐵」搭配集點印花只需加價10元就能擁有，共有5款造型磁鐵（款式隨機），採用可彎曲凹折一秒變成掛勾，可磁貼在辦公室當療癒小物或是吸附在廚房冰箱當裝飾物。

自備購物袋、環保餐具是實踐綠色生活的第一步，POYA寶雅第一波集點換購推出可耐熱、微波的「豐盛層層便當盒」，內附兩用叉勺，搭配集點印花加價百元有找，外盒還有超可愛的華納卡通主角陪伴，也很適合野餐、露營，繽紛色彩讓人時時都有好心情。飲料控必備的「雙層甜甜隨行杯」，採用雙層隔熱設計，更貼心附贈吸管，不論是仙草、布丁配料都能一網打盡吸進口中，透明杯身印製著經典卡通角色圖案及豐富色彩，搭配集點印花最低加價159元起，還能搭配自備環保杯享折扣。以100%棉材質製成「毛絨絨兔巴哥袋」，圖案為仿手作地毯毛線質地，觸感柔軟，可載重8kg，可肩背或手提。

「萌萌崔弟抱枕毯」一枕兩用、攤開可當毯子，輕膚觸感怎麼抱都舒適；「旅行疊疊收納袋」則是出遊的好幫手，內有4入組兼具盥洗專用拉鍊包，將個人衣物、生活用品分門別類收納，旅行袋上還印製華納卡通系列圖像，暑假一定要帶著它來一趟快樂旅行。

POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「旅行疊疊收納袋」，數位印花5枚＋409元或數位印花15枚＋249元；實體印花5枚＋409元或實體印花20枚＋249元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「旅行疊疊收納袋」，數位印花5枚＋409元或數位印花15枚＋249元；實體印花5枚＋409元或實體印花20枚＋249元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「雙層甜甜隨行杯」，數位印花5枚＋259元或數位印花10枚＋159元；實體印花5枚＋259元或實體印花15枚＋159元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「雙層甜甜隨行杯」，數位印花5枚＋259元或數位印花10枚＋159元；實體印花5枚＋259元或實體印花15枚＋159元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「多角色勾勾磁鐵」（共5款，款式隨機），每個數位／實體印花5枚＋10元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「多角色勾勾磁鐵」（共5款，款式隨機），每個數位／實體印花5枚＋10元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「萌萌崔弟抱枕毯」，數位印花5枚＋399元或數位印花15枚＋239元；實體印花5枚＋399元或實體印花20枚＋239元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「萌萌崔弟抱枕毯」，數位印花5枚＋399元或數位印花15枚＋239元；實體印花5枚＋399元或實體印花20枚＋239元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「毛絨絨兔巴哥袋」，數位印花5枚＋299元或數位印花10枚＋189元；實體印花5枚＋299元或實體印花15枚＋189元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅2023集點換購活動，第一波自即日起至9月5日推出「毛絨絨兔巴哥袋」，數位印花5枚＋299元或數位印花10枚＋189元；實體印花5枚＋299元或實體印花15枚＋189元。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅今年首度與華納兄弟全球探索消費性產品部門《樂一通》卡通攜手合作2023集點換購活動，除了最超值的換購商品外，也希望能推廣綠色生活。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅今年首度與華納兄弟全球探索消費性產品部門《樂一通》卡通攜手合作2023集點換購活動，除了最超值的換購商品外，也希望能推廣綠色生活。圖／POYA寶雅提供

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