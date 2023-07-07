台灣能買到！BLACKPINK與星巴克二度聯名 開賣時間曝光
才剛剛曝光，大勢韓團BLACKPINK，將與星巴克二度推出聯名商品，雖然許多細節尚未確認，不過目前傳出即將開賣，而據了解，此次BLACKPINK與星巴克的聯名商品，在全亞太區都會開賣，因此台灣也在開賣之列，據悉台灣預計將在7月下旬約20幾日開賣，並會在全台門市同步開賣，只是數量很少，勢必將引發排隊熱潮。
天團BLACKPINK曾在2021年時，跟泰國星巴克推出一系列聯名商品，今年傳出將二度聯名，且由星巴克總公司來主導合作，據了解，此次BLACKPINK與星巴克的二度合作，所有商品將在星巴克亞太區開賣，因此台灣也在開賣之列。
根據相關消息，星巴克亞太區包括台灣、東南亞、南韓等，都在其列，但據悉大陸不在其中，而亞太區最快預計7月下旬會陸續上市。
已經有網路消息出現，首賣在7月22日於印尼開賣，不過未經官方證實，還有流出一系列商品照，但同樣未經證實。
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