成績單別丟「MAMA請你吃炸雞」！網友狂喊：衝了

雖然已經放暑假，但成績單千萬別急著丟！位於台中「Oh！MAMA Chicken」7月全月推出學生專屬「MAMA請你吃炸雞」活動，不論是小學生或大學生，只要在7月31日前、平日本人帶著成績單至逢甲或勤美門市，不管全科ALL PASS或是被當不及格，只要符合條件，凡購買指定套餐就有機會獲得每日限量50份的免費炸雞。

活動才剛開跑，就在粉團引起討論，有逢甲大學的學生拿著總平均90分以上、必修加選修七科全數ALL PASS的成績單前來，拿到每日限量免費贈送的「水牛城辣雞翅」；還有一位高中生來到新開幕的勤美門市消費，一拿出成績單連店員都看傻眼，只能用滿江紅來形容，店家也履行活動承諾，免費送上最高兌換數量的三隻「淋醬雞翅」，更不忘為他加油打氣，希望能再接再厲。

Oh！MAMA Chicken推出的「MAMA請你吃炸雞」活動，每日限量50份，只要在平日出示全科ALL PASS成績單，來店購買8塊分享餐，就送水牛城辣雞翅乙份；要是真的被當，出示成績單證明，來店購買套餐一份，即免費送加油打氣的淋醬雞翅乙隻（被當一科送一隻雞翅，最高僅限兌換三隻）。

「Oh！MAMA Chicken」的IG粉專也湧進不少網友留言，有人說「根本是我的主場」、「這把高端局」、「這活動很可以」、「我這次歐趴，衝了」，也有畢業生飲恨「要是我大學時期也有炸雞店推這樣的優惠就好了！」