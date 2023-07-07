重磅宣言！PERNEXT正式取得Manduka台灣獨家代理權
有個令人振奮的消息要與大家分享—就是 PERNEXT 正式取得了 Manduka 台灣獨家總代理權！是 PERNEXT 在不斷努力與合作基礎上的一個重要里程碑。相信大家對Manduka已經非常熟悉，Manduka 是全球瑜伽用品領導品牌，其高品質、可持續和創新的產品在全球瑜伽愛好者間享有盛譽，是瑜珈教室與老師十分熱愛的品牌。
(一)傳奇黑墊 PRO MAT
Manduka最為知名的產品之一就是其獨特的傳奇『黑墊』。PRO及PROlite瑜伽墊，俗稱『黑墊』，於德國嚴格的工業製程下誕生，黑墊有別於一般PVC瑜珈墊，採用的是高密度加壓PVC，讓練習者在瑜伽練習中能夠更加舒適和安心。
(二)綠色友善eKO MAT
eKO系列除了色彩時尚耐看外，採用的是可行生物分解及非亞馬遜之天然橡膠材質所製成，其天然橡膠樹為可持續砍伐並且能延續生產30-35年之天然橡膠樹。不僅高性能，更不含乳膠、塑料劑或有害染料物質，對環境十分友善！
有.設計 uDesign電商設計平台線上販售，於7/1-7-31 Manduka全館95折，單筆消費滿$3,500贈瑜珈墊清潔劑-茶樹/洋甘菊，味道隨機出貨(市值$380)，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。
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