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婁俊碩、吳卓源同穿BOSS x 小王子聯名示範情侶裝穿搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Julia吳卓源與婁俊碩演繹BOSS x Le Petit Prince聯名系列。圖／BOSS提供
Julia吳卓源與婁俊碩演繹BOSS x Le Petit Prince聯名系列。圖／BOSS提供

七夕情人節將至，德國時尚品牌BOSS在此際與今年歡慶80週年的「小王子」（Le Petit Prince）攜手推出限定聯名系列，將故事中關於愛、失落與人際關係間的生動刻畫傳遞給給更多人。品牌於今（7月6）日舉辦上市記者會與秋冬新品鑑賞，斯角腎賭的超人氣歌手婁俊碩與吳卓源同堂出席活動，兩人分別以秋冬品搭配玫瑰粉和星空藍色的BOSS x Le Petit Prince聯名T恤，完美示範情人裝穿搭。

婁俊碩和吳卓源都非常喜歡「小王子」故事中，不抱期外無私付出的狐狸，婁俊碩更大力推薦這次聯名的鞋款，因為上面裝飾了狐狸經典的名言「To me, you wil be unique all the world」，而如果穿情侶裝，他覺得像這次中性款式設計可以選穿同系列不同色就是很好的選擇，今年工作相當忙碌，希望屆時能有時間陪另一半焦凡凡一起吃個飯。吳卓源則坦言其實她不太會跟另一半穿同款，不過這次的玫瑰粉色有打到她近期偏好嘗試的亮色系，意外地喜歡。對於R&B音樂前輩Coco李玟驟逝，兩人都表示相當震驚和難過，因為李玟的音樂和唱腔對他們的音樂滋養都很有啟發。

BOSS x Le Petit Prince聯名系列推出多款中性設計單品，包括T恤、Polo衫、短袖襯衫、運動短褲和運動鞋，情侶都款互相搭配穿著，系列設計共有幾款不同的設計，包括滿版繁星印花呈現、或點綴玫瑰與BOSS x Le Petit Prince限定logo刺繡徽標，中性款Polo衫胸前飾以駕駛紅色飛機的小王子圖案，女裝則有印上有著小王子與狐狸經典圖案的Polo連身洋裝。T恤上印有BOSS x Le Petit Prince徽標，小王子坐在字母「O」上，彷彿置身他的B-612星球。

為慶祝BOSS x Le Petit Prince聯名系列上市並為七夕情人節暖身，即日起只要加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友，即可免費下載BOSS x Le Petit Prince聯名主題限定桌布。凡於7月8日至9日兩天期間造訪BOSS台北101專門店，並加入BOSS Taiwan LINE官方帳號好友及分享貼文，即可獲贈浪漫玫瑰花束；凡購物滿指定金額，還可獲贈限量版BOSS x Le Petit Prince茶杯組禮盒一套，數量有限送完為止。

BOSS x Le Petit Prince星空藍色T恤，3,500元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince星空藍色T恤，3,500元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince白色皮革運動鞋，15,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince白色皮革運動鞋，15,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince星空藍色輕量功能性外套，12,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince星空藍色輕量功能性外套，12,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince玫瑰粉色Polo連身洋裝，6,600元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince玫瑰粉色Polo連身洋裝，6,600元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince奶油白色印花T恤，4,400元。圖／BOSS提供
BOSS x Le Petit Prince奶油白色印花T恤，4,400元。圖／BOSS提供
婁俊碩演繹BOSS x Le Petit Prince聯名系列。圖／BOSS提供
婁俊碩演繹BOSS x Le Petit Prince聯名系列。圖／BOSS提供
Julia吳卓源演繹BOSS x Le Petit Prince聯名系列。圖／BOSS提供
Julia吳卓源演繹BOSS x Le Petit Prince聯名系列。圖／BOSS提供

狐狸 情人節

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