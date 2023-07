婁俊碩、吳卓源同穿BOSS x 小王子聯名示範情侶裝穿搭

七夕情人節將至,德國時尚品牌BOSS在此際與今年歡慶80週年的「小王子」(Le Petit Prince)攜手推出限定聯名系列,將故事中關於愛、失落與人際關係間的生動刻畫傳遞給給更多人。品牌於今(7月6)日舉辦上市記者會與秋冬新品鑑賞,斯角腎賭的超人氣歌手婁俊碩與吳卓源同堂出席活動,兩人分別以秋冬品搭配玫瑰粉和星空藍色的BOSS x Le Petit Prince聯名T恤,完美示範情人裝穿搭。

婁俊碩和吳卓源都非常喜歡「小王子」故事中,不抱期外無私付出的狐狸,婁俊碩更大力推薦這次聯名的鞋款,因為上面裝飾了狐狸經典的名言「To me, you wil be unique all the world」,而如果穿情侶裝,他覺得像這次中性款式設計可以選穿同系列不同色就是很好的選擇,今年工作相當忙碌,希望屆時能有時間陪另一半焦凡凡一起吃個飯。吳卓源則坦言其實她不太會跟另一半穿同款,不過這次的玫瑰粉色有打到她近期偏好嘗試的亮色系,意外地喜歡。對於R&B音樂前輩Coco李玟驟逝,兩人都表示相當震驚和難過,因為李玟的音樂和唱腔對他們的音樂滋養都很有啟發。

BOSS x Le Petit Prince聯名系列推出多款中性設計單品,包括T恤、Polo衫、短袖襯衫、運動短褲和運動鞋,情侶都款互相搭配穿著,系列設計共有幾款不同的設計,包括滿版繁星印花呈現、或點綴玫瑰與BOSS x Le Petit Prince限定logo刺繡徽標,中性款Polo衫胸前飾以駕駛紅色飛機的小王子圖案,女裝則有印上有著小王子與狐狸經典圖案的Polo連身洋裝。T恤上印有BOSS x Le Petit Prince徽標,小王子坐在字母「O」上,彷彿置身他的B-612星球。