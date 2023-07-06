嘉義大林明華溼地生態園區獨角仙爆增3倍 成觀賞秘境
夏季六至八月是獨角仙繁殖季節，嘉義縣大林鎮明華溼地生態園區近年環境維護得宜，因園區內種植許多光臘樹，儼然成為觀察獨角仙的生態秘境，今年數量更是大增近3倍，早晨更有機會可看到樹上爬滿近50隻獨角仙盛況。
縣長翁章梁表示，大林明華溼地生態園區能近距離觀賞獨角仙生態，也要呼籲，到訪千萬不要任意捕捉，以生態觀察代替捕抓，讓牠們在美麗環境中代代成長。
縣環保局水污染防治科長謝政哲表示，今年園區內獨角仙出沒數量是往年2至3倍，能近距離目視樹上40至50隻獨角仙覓食、爭奪地盤、交配及翩翩飛舞的畫面。
謝政哲說，成蟲吸取樹木汁液獲得養分，園區內的光蠟樹清晰可見獨角仙啃食樹皮的痕跡，特別在於都是垂直啃食，並不會危害植物，是自然界中相互依存的生態範例。
環保局指出，明華溼地生態園區採表面流式人工溼地工法，淨化大林地區部分民生污水，水池以蝴蝶蘭為造型，園區內設置木棧道、生態島及多種景觀植物，供民眾休憩、休閒、教育及生態保育等多功能的園區。
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