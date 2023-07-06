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首間Dsquared2快閃店插旗信義區！9月品牌旗艦店接力登場？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利時裝品牌Dsquared2首度插旗台灣市場，先帶來快閃店試水溫。圖／YC Group提供
義大利時裝品牌Dsquared2首度插旗台灣市場，先帶來快閃店試水溫。圖／YC Group提供

結合性感、俏皮和戲謔元素，收穫了如瑪丹娜、布萊德彼特、Christina Aguilera等明星粉絲的義大時裝品牌Dsquared2正式在台打造期間快閃店！將呈現經典牛仔系列、限量潮流T恤，以及hot系列服飾，讓品牌鐵粉一次購足。

來自台中的品牌代理商表示，因為長年經營多個歐洲時裝品牌，觀察到台灣流行消費市場雖然成熟，然而在高端精品的男裝選項中較為單一，而Dsquared2風格獨特又具識別度，受到年輕族群到商務人士的喜愛。因此在獲得Dsquared2的代理權後，選擇北上插旗微風百貨南山店，打造期間限定門市，向喜愛品牌的粉絲宣告正式登台。Dsquared2的首間台灣快閃店，佔地約16坪，位於百貨的一樓，外觀也延續了品牌一貫的大膽與前衛，像是派對現場一樣。陳列了男、女裝與配件，更帶來部分的早秋系列服飾。

而且據代理商表示，Dsquared2快閃店會自即日起，營業為期三個月，而且不僅僅是為了試水溫。還預計將於9月同樣選在微風百貨南山店成立Dsquared2的台灣首間旗艦店，而在此之前會參考消費者對品牌快閃店的迴響，來調整後續登場的旗艦店銷售品項。而民眾最關心的售價，由於是代理商經營，因此仍會比國外略高約2成左右，但對於死忠的粉絲仍舊多了一個購物地點選擇。

品牌 快閃 粉絲 微風南山

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