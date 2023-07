寶格麗Serpenti in Art 當代藝術家經典躍上限量包身

今年,義大利品牌寶格麗(BVLGARI)慶祝以蛇為創作靈感的SERPENTI系列75周年,為此,品牌邀請了三位當代藝術家分別為Serpenti in Art精選限量系列創作2款手提包,共6件獨特的藝術創作,揉合寶格麗的經典珠寶元素與充滿文化藝術意涵的風格創意,並延伸至NFT的虛擬領域打造獨特數位體驗。Serpenti in Art系列於巴黎高級訂製週發表,每款包限量生產75件。

韓國畫家Sunwoo Kim創作的兩款Serpenti Forever包,以他作品中最廣為人知的渡渡鳥為主題,童趣手法表達追尋自由與幸福的意志。「Day」版本在小牛皮的包身上浮雕綠葉密布的幻想森林,蛇首釦環以鮮豔的綠色琺瑯搭配黑色縞瑪瑙蛇眼;「Night」版本則在夜空般的靛藍色小牛皮包身上,以刺繡裝飾寶格麗經典八芒星和亮片渡渡鳥,蛇首釦環則以顆粒金屬質地創造雪花鋪鑲鑽石的「鑽石切割」效果,搭配青金石蛇眼。

中國大陸的藝術家周力,作品橫跨繪畫、雕刻、裝置藝術與公共藝術等不同領域。這次創作的「Ocean」主題包款,水藍色和粉紅色調的組合,靈感來自藝術家的繪畫系列《桃花源:水與夢》;「Forest」則延續藝術家的另一個知名創作系列《春》,金色刺繡和精緻的皮革處理,呈現中國山水畫的細緻氛圍。兩款包款均採用經典蛇頭釦環搭配與包身相似的同色系琺瑯蛇鱗,搭配金色鏡面處理的幾何切面銅製提把,以及與包身色彩呼應的寶石,也讓人想起藝術家的名作《蛻變:生生如環》。