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寶格麗Serpenti in Art 當代藝術家經典躍上限量包身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Night by Sunwoo Kim藍色小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Night by Sunwoo Kim藍色小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供

今年，義大利品牌寶格麗（BVLGARI）慶祝以為創作靈感的SERPENTI系列75周年，為此，品牌邀請了三位當代藝術家分別為Serpenti in Art精選限量系列創作2款手提包，共6件獨特的藝術創作，揉合寶格麗的經典珠寶元素與充滿文化藝術意涵的風格創意，並延伸至NFT的虛擬領域打造獨特數位體驗。Serpenti in Art系列於巴黎高級訂製週發表，每款包限量生產75件。

韓國畫家Sunwoo Kim創作的兩款Serpenti Forever包，以他作品中最廣為人知的渡渡鳥為主題，童趣手法表達追尋自由與幸福的意志。「Day」版本在小牛皮的包身上浮雕綠葉密布的幻想森林，蛇首釦環以鮮豔的綠色琺瑯搭配黑色縞瑪瑙蛇眼；「Night」版本則在夜空般的靛藍色小牛皮包身上，以刺繡裝飾寶格麗經典八芒星和亮片渡渡鳥，蛇首釦環則以顆粒金屬質地創造雪花鋪鑲鑽石的「鑽石切割」效果，搭配青金石蛇眼。

中國大陸的藝術家周力，作品橫跨繪畫、雕刻、裝置藝術與公共藝術等不同領域。這次創作的「Ocean」主題包款，水藍色和粉紅色調的組合，靈感來自藝術家的繪畫系列《桃花源：水與夢》；「Forest」則延續藝術家的另一個知名創作系列《春》，金色刺繡和精緻的皮革處理，呈現中國山水畫的細緻氛圍。兩款包款均採用經典蛇頭釦環搭配與包身相似的同色系琺瑯蛇鱗，搭配金色鏡面處理的幾何切面銅製提把，以及與包身色彩呼應的寶石，也讓人想起藝術家的名作《蛻變：生生如環》。

活躍於美國的英法裔藝術家Sophie Kitching，則將她的同名繪畫作品延伸到寶格麗的經典包款上，「Invisible Green」包款描繪著無盡的繽紛色彩、花瓣和葉片；「Nocturne」則以飽和色彩在黑色小牛皮包身上勾勒出對比效果。

BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Ocean by Zhou Li粉彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Ocean by Zhou Li粉彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI於巴黎高訂周期間發表Serpenti in Art藝術限量系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI於巴黎高訂周期間發表Serpenti in Art藝術限量系列。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art 藝術限量系列Nocturne by Sophie Kitching。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art 藝術限量系列Nocturne by Sophie Kitching。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Night by Sunwoo Kim。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Night by Sunwoo Kim。圖／寶格麗提供
中國藝術家周力。圖／寶格麗提供
中國藝術家周力。圖／寶格麗提供
英法裔藝術家SOPHIE KITCHING。圖／寶格麗提供
英法裔藝術家SOPHIE KITCHING。圖／寶格麗提供
韓國畫家SUNWOO KIM。圖／寶格麗提供
韓國畫家SUNWOO KIM。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Forest by Zhou Li藍綠水彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Forest by Zhou Li藍綠水彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Forest by Zhou Li周力。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Forest by Zhou Li周力。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Nocturne by Sophie Kitching黑色水彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Nocturne by Sophie Kitching黑色水彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Invisible Green by Sophie Kitching白色水彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Invisible Green by Sophie Kitching白色水彩小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Day by Sunwoo Kim綠色小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti in Art藝術限量系列Day by Sunwoo Kim綠色小牛皮手提肩背包。圖／寶格麗提供

藝術家

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