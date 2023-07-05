每款顏色都是經典符碼！香奈兒色彩符碼限量系列都想搶

一提到香奈兒，除了雙C Logo、獅子、斜紋軟呢等經典符碼之外，香奈兒獨創的多種顏色，也深深代表著香奈兒的風格與品味。香奈兒推出全新色彩符碼限量系列，包括刷具、皮套、美甲銼刀、兩用巧妝鏡等，為每天的上妝生活，都增添色彩。

對於香奈兒來說，每款色彩，都有著獨特個性，建立起亮度與飽和度，每款色彩都有著獨特性，甚至聯想到藝術家康丁斯基（Wassily Kandinsky）藝術理論中的內在需求（inner necessity）原則，超越表象觸及內在。

香奈兒的色彩中，紅黑白三色是經典，但以紅色來說，卻又有著獨特的風格與個性，譬如海盜紅色（Rouge Pirate）源自於兩種色彩原色的對話，呈現鮮豔紅色中注入一抹冷艷藍色；金色調是香奈兒女士創作拜占庭系列作品的繆思；銀色調來自天際的星辰；米色調不是裸色，而是天然原生的風格，而黑色，更足以稱霸全場。

以色彩為核心，香奈兒以9款代表色推出香奈兒色彩符碼限量系列，其中香奈兒色彩符碼專業刷具組，包括色彩繽紛刷具筒，以及三款刷具：N°110香奈兒腮紅刷、N°200香奈兒伸縮式雙重眼影刷及N°101香奈兒二合一粉底刷；可以隨身攜帶的香奈兒色彩符碼兩用巧妝鏡，有著兩種放大倍率的鏡子，讓上妝更為便利；香奈兒色彩符碼美甲銼刀採用磨砂玻璃並附專屬收納套，隨時都能修飾甲型。