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第一屆500碗／集碗挑戰開跑！最大獎SUZUKI SUI 125

聯合報／ 記者張振群／即時報導
「#500碗集碗挑戰」活動開跑，最大獎SUZUKI SUI 125機車乙台。圖／500輯攝影團隊提供
「#500碗集碗挑戰」活動開跑，最大獎SUZUKI SUI 125機車乙台。圖／500輯攝影團隊提供

由《500輯》團隊打造全台小吃新指南「500碗」，已經由50位跨界評審於6月27日投票選出最符合在地觀點的小吃美食。身為「500碗」活動指定用車的SUZUKI SUI 125，更是參與「#500碗集碗挑戰」活動，只要完成越多家全台美味小吃任務，就有越高機會抽中SUZUKI SUI 125乙台，讓今年夏天「吃」、「行」都收穫滿滿。

SUI 125為SUZUKI台鈴機車今年第一季發表的最新車款，車名取自「SUZUKI URBAN ICON」之字首，發音更恰好是台灣人最廣為人知的台語「水」，與「500碗」接地氣的風格不謀而合。SUZUKI SUI 125獨特的造型更是路上最大焦點，加上輕巧、好騎乘、置物空間充裕等，非常適合穿越在大街小巷搜尋全台美食。

SUZUKI SUI 125外型源自日本K-car適合都會行駛、高度實用及經濟性的設計理念，並擁有平整寬大厚實的座墊設計，就算是雙載也能提供舒適的乘坐空間。不僅如此，SUZUKI SUI 125還有超低750mm座墊高度，搭配超寬敞（長260mm、寬400mm）前踏板，無論是身形嬌小或者略為高大的騎士都能輕鬆駕乘。

小吃特點在於隨到隨點、即拿就走，SUZUKI SUI 125提供前置物空間、防跳脫掛勾等，讓再多的美食都能安全懸掛，搭配可輕鬆容納3/4安全帽的平底化車廂，放置瑣碎物品更靈活方便。SUZUKI SUI 125動力來自日本研發設計SEP（SUZUKI Eco Performance）七期節能引擎，不但加速性強，還有安靜低噪音節能低油耗等特點

隨著台灣小吃新指南「500碗」得獎名單正式公布並隨即展開「500碗集碗挑戰」活動，只要完成三個步驟就有機會抽中SUZUKI SUI 125乙台。

#500碗集碗挑戰 參賽3步驟！

步驟1、跑店集碗：親訪500碗名單中10家小吃並拍照存證，照片須能證明於2023年6月27日至8月31日期間所拍攝。歡迎各式創意方式證明此區段時間，抑能透過當日報紙、新聞、手機等畫面入鏡佐證。

步驟2、社群發文：於個人臉書或IG發布10家小吃認證照、並將貼文設為公開、貼文須註明「店家名稱、菜色名稱」，同時標記#500碗、#500碗集碗挑戰。

步驟3、回傳連結：完成步驟1＋2的挑戰者，請於此篇贈獎貼文留言處留下個人公開貼文連結，並tag一位好友寫下「我已集滿10家500碗小吃美食，一起來挑戰」，即完成抽獎資格！

一招增加中獎機會：10家小吃認證照集結而成的單則貼文為一次抽獎機會，跑越多店、吃越多入選小吃，可發布第二則貼文增加中獎機會，以此類推。

｜500碗全台小吃新指南Google地圖｜https://reurl.cc/o7Z4Z5

活動時間：2023年6月27日起至2023年8月31日11:59為止

活動獎品：

最大獎一名：SUZUKI SUI 125機車乙台

（不含領牌費、且需要繳稅，詳情請注查閱注意事項）

二獎一名：ASAHI Super Dry 朝日啤酒一年份（24罐Ｘ15箱一次領）

三獎一名：5000元賣場禮券乙份

四獎一名：3000元賣場禮券乙份

五獎一名：2000元賣場禮券乙份

參戰獎十五名：ASAHI SUPER DRY朝日啤酒一箱

參戰獎十名：丸莊陽光醬油禮盒乙份

獲獎名單：2023年9月6日公布

第一屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2023

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒

指定用車｜SUZUKI 台鈴工業

協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技

金融夥伴｜永豐銀行

贊助夥伴｜丸莊醬油、台北晶華酒店

SUZUKI SUI 125獨特的造型加上高度實用與經濟性，非常適合穿梭於大街小巷尋找美食。圖／SUZUKI 提供
SUZUKI SUI 125獨特的造型加上高度實用與經濟性，非常適合穿梭於大街小巷尋找美食。圖／SUZUKI 提供

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