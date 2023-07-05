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兒童智慧錶該買哪款？網激推Apple Watch SE管理超方便

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
遠傳兒童定位手錶專為台灣兒童、家長設計，有繁體中文介面、注音輸入，操作簡單小朋友也能輕鬆上手。圖／遠傳提供
遠傳兒童定位手錶專為台灣兒童、家長設計，有繁體中文介面、注音輸入，操作簡單小朋友也能輕鬆上手。圖／遠傳提供

近日的兒童手錶自燃事件，讓還在觀望要不要給小孩使用智慧手錶的爸媽人心惶惶，想要掌握小孩行蹤，又不想太早讓孩子手機成癮，選擇具有定位、通話功能的智慧手錶的確能解決許多爸媽的擔憂。不過，其實市面上符合知名品牌、非水貨、有通過台灣認證的機種選擇並不多，就有家長在臉書社團「小一聯盟」發問，結果一面倒推薦買Apple Watch SE最好用。

蘋果在2020年即推出可透過家長的iPhone設定子女Apple Watch的「家人共享」功能，讓孩子不需單獨持有iPhone，即可開通使用eSIM的LTE行動網路版本Apple Watch，目前支援「Apple Watch專用門號」的電信業者有中華電信、遠傳、台灣大哥大，中華電信最低月繳199元起，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價，需綁約2年，首次申辦eSIM服務享免收300元設定費優惠；遠傳最低月繳也是199元；台灣大則是最低月繳129元，同樣需綁約2年。如果要為還沒有身分證的小孩申辦門號，除了家長的雙證件，別忘了也要攜帶孩子的戶口名簿、健保卡以及印章前往辦理。

在目前watchOS 9中，家長可以為孩子設定「上課時間」、檢視定位、管理App購買、管理聯絡人，而透過iOS 16新的「家人檢查表」功能，更可帶給爸媽實用的提示與建議，隨著孩子成長調整更新各項家長控制項，提供符合年齡的App、電影、書籍和音樂等建議，或開啟位置分享功能等。而爸媽想要讓孩子靈活運用新科技優勢又不會在上課期間分心，「上課時間」、「通訊限制」、「定位通知」3大使用管控設定一定要先做好。

1.上課時間

家長可以設定每天上課時間的排程，啟用之後可以阻擋來電、App和通知，只顯示時間日期。各項健康、安全功能依舊在背景運作，必要時孩子也可以直接從Apple Watch上暫時解除上課時間。

2.通訊限制

家長在設定Apple Watch時可從聯絡人App中選擇要加入孩子裝置的聯絡人，也可以要求管理孩子的聯絡人名單，之後也可以隨時從iPhone的「螢幕使用時間」裡檢視及限制孩子的iCloud聯絡人名單以及通訊時間，包含電話、FaceTime通話和訊息，也擋掉各種垃圾詐騙訊息。

3.定位通知

許多家長最擔心的人身安全，靠這個設定就可以做好基本管理。打開「尋找」App，選擇家庭成員，在「通知」下選擇「加入」、「通知我」，就可以在地圖上新增位置並設定位置半徑，孩子如果在設定的時間內離開學校、安親班的範圍，家長就會立刻收到警示通知，平常也可以隨時透過iPhone查看孩子的定位點在哪，省下不必要的擔心。

而不是用iPhone的家長，遠傳也有推出專為台灣兒童設計「遠傳定位手錶」，具備即時定位、通話、一鍵求救等功能，還能設定安全區域範圍通知，並支援上課禁用設定、陌生電話阻擋等安全功能，提供多款熱門卡通造型供孩子挑選，除了經典的「高級球寶可夢」造型，今年更全新推出超人氣「角落小夥伴特別版手錶」，適合中低年級的小朋友使用。現搭配月付399元、綁約36個月方案，享上網吃到飽、網內通話免費，限時優惠只要0元。還能以優惠價加購限量的超萌角落小夥伴保護套，可愛更升級。

沒有iPhone的家庭成員只要透過「家人共享設定」，就能享受Apple Watch的豐富功能與優點。圖／蘋果提供
沒有iPhone的家庭成員只要透過「家人共享設定」，就能享受Apple Watch的豐富功能與優點。圖／蘋果提供
爸媽想要讓孩子靈活運用新科技優勢又不會在上課期間分心，「上課時間」、「通訊限制」、「定位通知」3大使用管控設定一定要先做好。記者黃筱晴／攝影
爸媽想要讓孩子靈活運用新科技優勢又不會在上課期間分心，「上課時間」、「通訊限制」、「定位通知」3大使用管控設定一定要先做好。記者黃筱晴／攝影
蘋果的「家人共享」功能，是爸媽管理小孩使用3C的絕佳幫手。記者黃筱晴／攝影
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第2代Apple Watch SE擁有更豐富的健康功能，包括體能訓練功能、睡眠階段追蹤，還有安全性更高的車禍偵測以及原有的跌倒偵測功能，爸媽還可隨時查看家庭成員的活動紀錄與健康報告。記者黃筱晴／攝影
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透過家長的iPhone即可為子女設定開通Apple Watch功能。記者黃筱晴／攝影
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