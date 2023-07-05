恭喜潤娥！「同門」劉詩詩成精品代言人無暇美背大方秀
少女時代今日有新動態！其中人氣歌手林潤娥今日宣佈甫成東方珠寶品牌Qeelin代言人，不僅將與中國女星劉詩詩「同門」，並發表多款形象視覺，大曬仙氣與美背。
身為超強女團「少女時代」一員的潤娥，從2007轉型為演員，並陸續在百想藝術大獎、大鐘獎、青龍電影獎等場合獲得肯定，並演出如《機密同盟》、《極限逃生》、《奇蹟：給總統的一封信》等電影；而Qeelin則是出自香港的東方珠寶品牌，擅長結合各式東方元素，打造出簡潔、具有幾何風格的經典風格。
本次Qeelin宣佈潤娥成為品牌代言人後並發表了多組形象視覺，綁起馬尾、一身黑色性感小禮服的潤娥，則不時戴上了Wulu系列的手環、戒指或超大鏤空耳環，尤其其中一套造型更將項鍊反戴，狂曬無敵美背，也展現出潤娥和Qeelin的好品味。這個夏天不知道怎麼造型？不如留意Qeelin與潤娥的IG，悄悄筆記嘍！
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