快訊

世界最熱一天！7月3日地表均溫破紀錄 氣候專家：如同對人類判死刑

香港百萬懸賞！被通緝的8名流亡民主派人士是誰？

恭喜潤娥！「同門」劉詩詩成精品代言人無暇美背大方秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
潤娥甫成為東方珠寶品牌代言人，並發表多組高雅的形象視覺。圖／Qeelin提供
潤娥甫成為東方珠寶品牌代言人，並發表多組高雅的形象視覺。圖／Qeelin提供

少女時代今日有新動態！其中人氣歌手林潤娥今日宣佈甫成東方珠寶品牌Qeelin代言人，不僅將與中國女星劉詩詩「同門」，並發表多款形象視覺，大曬仙氣與美背。

身為超強女團「少女時代」一員的潤娥，從2007轉型為演員，並陸續在百想藝術大獎、大鐘獎、青龍電影獎等場合獲得肯定，並演出如《機密同盟》、《極限逃生》、《奇蹟：給總統的一封信》等電影；而Qeelin則是出自香港的東方珠寶品牌，擅長結合各式東方元素，打造出簡潔、具有幾何風格的經典風格。

本次Qeelin宣佈潤娥成為品牌代言人後並發表了多組形象視覺，綁起馬尾、一身黑色性感小禮服的潤娥，則不時戴上了Wulu系列的手環、戒指或超大鏤空耳環，尤其其中一套造型更將項鍊反戴，狂曬無敵美背，也展現出潤娥和Qeelin的好品味。這個夏天不知道怎麼造型？不如留意Qeelin與潤娥的IG，悄悄筆記嘍！

Wulu 18K玫瑰金鏤空鑽石項鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu 18K玫瑰金鏤空鑽石項鍊，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu 18K玫瑰金手鍊鑲嵌紅瑪瑙，價格店洽。圖／Qeelin提供
Wulu 18K玫瑰金手鍊鑲嵌紅瑪瑙，價格店洽。圖／Qeelin提供
潤娥身上配戴多組Qeelin的Wulu項鍊、戒指、手環，並大方展現混搭創意。圖／Qeelin提供
潤娥身上配戴多組Qeelin的Wulu項鍊、戒指、手環，並大方展現混搭創意。圖／Qeelin提供
出自「少時」少女時代的潤娥，近年積極從歌手跨足演員，表現成果亮眼。圖／Qeelin提供
出自「少時」少女時代的潤娥，近年積極從歌手跨足演員，表現成果亮眼。圖／Qeelin提供

品牌 珠寶 潤娥 劉詩詩

延伸閱讀

5款春夏精品草編包推薦，MIU MIU夢幻櫻花粉色、YSL俏皮圓餅包太燒

《歡迎來到王之國》潤娥3招減齡穿搭公式解析！加碼盤點潤娥愛用3款Miu Miu手袋

李俊昊、潤娥被爆熱戀ing　雙方經紀公司回應了

孫藝真、宋慧喬都輸她！日網票選「韓國女演員最美側臉」　前3名360度零死角

相關新聞

消費7折、燒餃子買1送1！「大阪王將」插旗信義威秀

王座國際餐飲旗下日式品牌「大阪王將」，店內推出全新口味的「海陸牡蠣雞白湯拉麵」，將酥炸鮮牡蠣與雞白湯拉麵結合，帶來海陸融...

恭喜潤娥！「同門」劉詩詩成精品代言人無暇美背大方秀

少女時代今日有新動態！其中人氣歌手林潤娥今日宣佈甫成東方珠寶品牌Qeelin代言人，不僅將與中國女星劉詩詩「同門」，並發...

光看就好療癒！JINS推出台灣限定拉拉熊20周年限定眼鏡 又萌又慵懶讓人秒融化

來自日本的連鎖眼鏡品牌JINS又推出台灣限定款了！這次是拉拉熊（Rilakkuma）紀念誕生20周年所推出的紀念款眼鏡，結合4位人氣角色特徵，結合百搭流行鏡框，希望透過獨有的設計創意，帶給粉絲療癒的生活片刻。

G-SHOCK開生日趴！孫盛希、莫宰羊、婁峻碩等人線上熱唱金曲 想參加先搶限定票券

為迎接創立40周年，G-SHOCK宣布以「Reverse Classics 2023」 為主題，於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對直播活動。預計將邀請台灣代言人孫盛希、饒舌歌手莫宰羊、婁峻碩、小卡比Aka嘻哈財神爺與DJ 賴皮MR.SKIN等人，透過音樂見證品牌新里程碑。

鐘表界最頂、總是創造天價的拍賣會來了！泰格豪雅、艾美表都為他獻出第一次

兩年一度，被譽為鐘表界最頂級的拍賣會「Only Watch」將在11月登場，幾乎所有一線品牌、獨立製表或是集團品牌都參與...

登富士山 醫師隨團

有行旅獨家安排擁有豐富登山經驗的榮總醫師李易錚全程隨團，隊伍前後兩位富士山登山領隊，另加派一位登山健將隨行服務，二十位團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦