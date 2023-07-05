G-SHOCK開生日趴！孫盛希、莫宰羊、婁峻碩等人線上熱唱金曲 想參加先搶限定票券

為迎接創立40周年，G-SHOCK宣布以「Reverse Classics 2023」 為主題，於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對直播活動。預計將邀請台灣代言人孫盛希、饒舌歌手莫宰羊、婁峻碩、小卡比Aka嘻哈財神爺與DJ 賴皮MR.SKIN等人，透過音樂見證品牌新里程碑。

G-SHOCK多年來打造多款經典表款，並與流街頭文化緊密連結，因此在迎來40周年時，舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」 派對，希望邀請粉絲朋友線上參與這場結合音樂與潮流文化的精采盛宴。除了有孫盛希、莫宰羊、婁峻碩等人熱力開唱之外，G-SHOCK還邀請知名藝術插畫家「油頭二世」進行創作，以籃球、衝浪、跑酷、潛水、塗鴉、滑板、街舞與音樂的形象和搶眼穿搭，勾勒出放射線破格的視覺構圖，傳達品牌永不放棄與絕對強悍的精神。而在派對的隔日，還安排了「G-SHOCK之父」伊部菊雄先生來台舉辦見面會，不僅會為粉絲們解答相關問題外，更會有小型簽名會，答謝台灣消費者的支持。

G-SHOCK邀請知名藝術插畫家「油頭二世」進行創作，以籃球、衝浪、跑酷、潛水、塗鴉、滑板、街舞與音樂的形象和搶眼穿搭，勾勒出放射線破格的視覺構圖。圖／CASIO提供

★★SHOCK THE WORLD LIVE 活動資訊★★

▪ 活動時間：2023年7月28日(五) 19:30~ 21:30

▪ 活動辦法：登入CASIO ID或新註冊CASIO ID的會員帳號，即可於活動網址索取線上直播票券，參 SHOCK THE WORLD LIVE音樂派對直播活動。

▪ 活動登錄時間: 2023年7 月4日(二) ~ 2023年7月20日(四)

▪ SHOCK THE WORLD LIVE 索票網址: https://gshock.casio.com/tw/40th/event/stw2023/

★ ★G-SHOCK 之父-伊部菊雄簽名見面會★ ★

▪ 活動時間：2023年7月29日(六)下午 14:00~ 16:00

▪ 活動地點：G-SHOCK STORE, TAIPEI (台北市大安區敦化南路一段 161 巷 55 號 1 樓)

▪ 報名辦法：於報名網址登錄資料即可獲得參與G-SHOCK 40周年生日派對機會，一人限報名一次，報名後須接到台灣卡西歐確認通知後，方算報名成功。

▪ 報名網址: https://bit.ly/ibesan_1

G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，婁峻碩將會開唱。圖／CASIO提供

G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，莫宰羊將會開唱。圖／CASIO提供

G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，代言人孫盛希將會開唱。圖／CASIO提供