快訊

世界最熱一天！7月3日地表均溫破紀錄 氣候專家：如同對人類判死刑

香港百萬懸賞！被通緝的8名流亡民主派人士是誰？

對警洩密炎亞綸案震怒？士檢深夜發聲明澄清 交代2盒銅鑼燒去向

G-SHOCK開生日趴！孫盛希、莫宰羊、婁峻碩等人線上熱唱金曲 想參加先搶限定票券

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK宣布以「Reverse Classics 2023」 為主題，於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對。圖／CASIO提供
G-SHOCK宣布以「Reverse Classics 2023」 為主題，於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對。圖／CASIO提供

為迎接創立40周年，G-SHOCK宣布以「Reverse Classics 2023」 為主題，於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對直播活動。預計將邀請台灣代言人孫盛希、饒舌歌手莫宰羊、婁峻碩、小卡比Aka嘻哈財神爺與DJ 賴皮MR.SKIN等人，透過音樂見證品牌新里程碑。

G-SHOCK多年來打造多款經典表款，並與流街頭文化緊密連結，因此在迎來40周年時，舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」 派對，希望邀請粉絲朋友線上參與這場結合音樂與潮流文化的精采盛宴。除了有孫盛希、莫宰羊、婁峻碩等人熱力開唱之外，G-SHOCK還邀請知名藝術插畫家「油頭二世」進行創作，以籃球、衝浪、跑酷、潛水、塗鴉、滑板、街舞與音樂的形象和搶眼穿搭，勾勒出放射線破格的視覺構圖，傳達品牌永不放棄與絕對強悍的精神。而在派對的隔日，還安排了「G-SHOCK之父」伊部菊雄先生來台舉辦見面會，不僅會為粉絲們解答相關問題外，更會有小型簽名會，答謝台灣消費者的支持。

G-SHOCK邀請知名藝術插畫家「油頭二世」進行創作，以籃球、衝浪、跑酷、潛水、塗鴉、滑板、街舞與音樂的形象和搶眼穿搭，勾勒出放射線破格的視覺構圖。圖／CASIO提供
G-SHOCK邀請知名藝術插畫家「油頭二世」進行創作，以籃球、衝浪、跑酷、潛水、塗鴉、滑板、街舞與音樂的形象和搶眼穿搭，勾勒出放射線破格的視覺構圖。圖／CASIO提供

★★SHOCK THE WORLD LIVE 活動資訊★★

▪ 活動時間：2023年7月28日(五) 19:30~ 21:30

▪ 活動辦法：登入CASIO ID或新註冊CASIO ID的會員帳號，即可於活動網址索取線上直播票券，參 SHOCK THE WORLD LIVE音樂派對直播活動。

▪ 活動登錄時間: 2023年7 月4日(二) ~ 2023年7月20日(四)

▪ SHOCK THE WORLD LIVE 索票網址: https://gshock.casio.com/tw/40th/event/stw2023/

★ ★G-SHOCK 之父-伊部菊雄簽名見面會★ ★

▪ 活動時間：2023年7月29日(六)下午 14:00~ 16:00

▪ 活動地點：G-SHOCK STORE, TAIPEI (台北市大安區敦化南路一段 161 巷 55 號 1 樓)

▪ 報名辦法：於報名網址登錄資料即可獲得參與G-SHOCK 40周年生日派對機會，一人限報名一次，報名後須接到台灣卡西歐確認通知後，方算報名成功。

▪ 報名網址: https://bit.ly/ibesan_1

G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，婁峻碩將會開唱。圖／CASIO提供
G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，婁峻碩將會開唱。圖／CASIO提供

G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，莫宰羊將會開唱。圖／CASIO提供
G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，莫宰羊將會開唱。圖／CASIO提供

G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，代言人孫盛希將會開唱。圖／CASIO提供
G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE派對，代言人孫盛希將會開唱。圖／CASIO提供

「G-SHOCK之父」伊部菊雄先生來台舉辦見面會，不僅會為粉絲們解答相關問題外，更會有小型簽名會，答謝台灣消費者的支持。 圖／CASIO提供
「G-SHOCK之父」伊部菊雄先生來台舉辦見面會，不僅會為粉絲們解答相關問題外，更會有小型簽名會，答謝台灣消費者的支持。 圖／CASIO提供

G-SHOCK 派對 直播 孫盛希

延伸閱讀

控性騷被反擊「假metoo」　女歌手找律師要金曲男星對3指控負責：法院見

不是艾怡良！金曲34收視率最高點是她

陳建瑋高EQ救金曲！一晚紅遍全台 超狂背景全曝光

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況　認簽名太大

相關新聞

消費7折、燒餃子買1送1！「大阪王將」插旗信義威秀

王座國際餐飲旗下日式品牌「大阪王將」，店內推出全新口味的「海陸牡蠣雞白湯拉麵」，將酥炸鮮牡蠣與雞白湯拉麵結合，帶來海陸融...

光看就好療癒！JINS推出台灣限定拉拉熊20周年限定眼鏡

來自日本的連鎖眼鏡品牌JINS又推出台灣限定款了！這次是拉拉熊（Rilakkuma）紀念誕生20周年所推出的紀念款眼鏡，...

G-SHOCK開生日趴！孫盛希、莫宰羊、婁峻碩等人線上熱唱金曲 想參加先搶限定票券

為迎接創立40周年，G-SHOCK宣布以「Reverse Classics 2023」 為主題，於7月28日舉辦「G-SHOCK 40TH ANNNIVERSARY SHOCK THE WORLD LIVE」音樂派對直播活動。預計將邀請台灣代言人孫盛希、饒舌歌手莫宰羊、婁峻碩、小卡比Aka嘻哈財神爺與DJ 賴皮MR.SKIN等人，透過音樂見證品牌新里程碑。

鐘表界最頂、總是創造天價的拍賣會來了！泰格豪雅、艾美表都為他獻出第一次

兩年一度，被譽為鐘表界最頂級的拍賣會「Only Watch」將在11月登場，幾乎所有一線品牌、獨立製表或是集團品牌都參與...

登富士山 醫師隨團

有行旅獨家安排擁有豐富登山經驗的榮總醫師李易錚全程隨團，隊伍前後兩位富士山登山領隊，另加派一位登山健將隨行服務，二十位團...

進口美牛「貴森森」 高雄漢來飯店要讓饕客暢享

受國際通膨、俄烏戰爭等因素影響，進口美牛價格平均漲了4成左右，讓許多餐飲業成本劇增，不過居南部餐飲指標的高雄漢來飯店，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦