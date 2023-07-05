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鐘表界最頂、總是創造天價的拍賣會來了！泰格豪雅、艾美表都為他獻出第一次

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為了Only Watch拍賣會，泰格豪雅打造了品牌的首款Monaco雙追針計時碼表。圖／TAG Heuer提供
為了Only Watch拍賣會，泰格豪雅打造了品牌的首款Monaco雙追針計時碼表。圖／TAG Heuer提供

兩年一度，被譽為鐘表界最頂級的拍賣會「Only Watch」將在11月登場，幾乎所有一線品牌、獨立製表或是集團品牌都參與。包括百達翡麗（PATEK PHILIPPE）、愛彼表（AUDEMARS PIGUET）、寶格麗（BVLGARI）或是MB&F都為了這場珍品拍賣會，打造獨一無二的時計作品，因此備受鐘表藏家與奢侈品市場的關注。

由企業家Luc Pettavino與摩納哥親王自2005年開始，為籌措研究「杜興氏肌營養不良症」資金，所發起的Only Watch珍品拍賣會，到今年是第10屆。除了慈善目的，更變成了鐘表品牌們的創新材質與技術搖籃，這些成果有時甚至會在最終推出市場之前搶先於慈善拍賣會上展出。就如同泰格豪雅（TAG Heuer）就打造首款Monaco雙追針計時碼表，為此品牌機芯總監Carole Kasapi還帶領團隊開發出全新自製機芯來搭配，也不負她擁有「複雜機芯女王」的美稱。因為，製作自動上鍊計時機芯的技術雖然成熟，雖只是在表盤上多一根追秒的指針，難度卻是加乘不亞於打造陀飛輪，展現表廠擁有強大的研發實力，不難想見未來可能會以此推出新作，讓人期待。

艾美表為了Only Watch打造了品牌第一款藍寶石水晶玻璃腕表，搭配鏤空機芯讓視覺穿透感更加強烈。圖／MAURICE LACROIX提供
艾美表為了Only Watch打造了品牌第一款藍寶石水晶玻璃腕表，搭配鏤空機芯讓視覺穿透感更加強烈。圖／MAURICE LACROIX提供

而今年重返台灣市場的艾美表（MAURICE LACROIX）則為了Only Watch打造一只鏤空機芯表款。特別的是品牌搭配了首次運用的藍寶石水晶玻璃表殼，讓視覺穿透感更加強烈。不僅如此，艾美表還在可見的機芯零件、時分盤或小秒盤上，鍍上漸層藍色、紅色、橙色和綠色等色調合，這樣的設計能讓配戴者可欣賞到諸多隱藏零件和生命力。

泰格豪雅首款Monaco系列雙追針計時碼表，搭載機芯總監Carole Kasapi帶領團隊開發出的全新TH81-00自製機芯。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅首款Monaco系列雙追針計時碼表，搭載機芯總監Carole Kasapi帶領團隊開發出的全新TH81-00自製機芯。圖／TAG Heuer提供

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