台灣三得利耕耘在地20年 連續2年寫下雙位數成長佳績

台灣三得利耕耘本地市場邁入第20年，日前正式宣佈新辦公室進駐世界級地標台北101，藉此紀錄台灣三得利於2021年至2022年連續兩年創下雙位數成長，同時宣示將持續迎接新挑戰的決心。

新辦公室開幕也代表台灣三得利將更著眼未來，秉持實踐幹大事的精神強化品牌形象，在台灣市場持續創造亮眼佳績，並落實DEI精神（Diversity, Equity, Inclusive），打造更加吸引多元人才加入的優質工作環境。新辦公室開幕活動也特別邀請了亞洲三得利長官Beam Suntory亞太區總裁Masaki Morimoto及新興亞洲區總經理Bruce Song 出席，見證台灣三得利的重大時刻。

三得利總經理顧令德於2021年成為台灣三得利首位本國籍總經理，即推行「企業經營在地化、深耕台灣市場」、「拓展高端商品、優化品牌形象」、「善盡企業社會責任、創造多元共融職場環境」三大方針，新策略於疫情期間成功發揮綜效，引領台灣三得利於2021年至2022年連續兩年創下雙位數的成長。