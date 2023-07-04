商場招手親子客 台北101主打高空野餐環教走讀免日曬

兒童、學生族最樂的假期暑假到了，商場隨著暑假親子客大增以及遛孩需求，紛紛規畫推出親子主題活動，讓商場除了逛街吃喝玩樂，也有寓教於樂功能。

【台北101首推ESG旅行體驗】

身為世界最高健康綠建築的台北101，今夏在觀景台打造全新「OPEN TO GREEN雲端永續公園」，由海漂木製成的木製用具，邀請參觀者坐下野餐，以及首次針對親子客推出適合6歲至11歲的「ESG環教走讀」體驗行程，讓親子們不用忍受夏季戶外高溫，在室內就可完成環境教育體驗行程。

台北101「ESG環教走讀」體驗行程自7月開始，每個月最後一周的周六上午10點開課，每月僅限一堂，今年課程時間為7/29、8/26、9/30、10/28、11/25、12/23，每次約2小時時間，親子可透過觀景台場域進一步了解世界最高健康綠建築的奧秘，課程結束還能取得「台北101環境教育學習證書」。此外，還推出「木育手作工作坊」，從7/15至8/19每周六下午3點在台北101觀景台舉行，兩種課程皆採線上報名。

【MITSUI OUTLET PARK近60場暑假親子活動】

MITSUI OUTLET PARK北中南三據點準備近60場話題活動，讓親子共享購物與娛樂等多重體驗。柯南劇場版即將在台上映，北中南三店也將舉辦柯南偶見面會，粉絲們可在館內找尋線索換取電影限定海報。9/3前三據點打造的巧虎「環遊世界趣2.0」場景，也搭配尋寶趣集章活動，讓孩子獲得限量周邊商品，同時還有迪士尼、史努比IP角色將降臨林口店。

每年場場爆滿的小小職人體驗營又來了，今年三據點合併舉辦超過20場小小職人體驗營，有小小店長、烘焙師、客服等，還有小小憲兵特勤、海軍陸戰隊等體驗，讓孩子們透過遊戲中學習。

【「樂高奇幻世界之旅」夢時代、統一時代接力登場】

樂高暑期活動到來，活動首站即日起至7/16在高雄夢時代3樓蛋型空間登場；7/28至8/13於統一時代百貨台北店2樓夢廣場，透過20萬顆積木打造而成的「樂高奇幻世界之旅」，從埃及沙漠的人面獅身像到極地冰原的國王企鵝，再從荷蘭花園的風車、蝴蝶到亞馬遜叢林的美洲豹、大嘴鳥及樹懶，讓樂高迷置身積木建構的異國情境，來趟旅行冒險。