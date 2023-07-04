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誠品「2023理想的文具」攜手日人氣插畫家朝野Peko獨家聯名搶先看

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品書店年度大型文具策展「2023理想的文具」將於於7/21起於誠品信義店一連18天展開，並與日本人氣插畫家「朝野Peko」跨海合作，推出逾60款限定系列商品。圖／誠品提供
誠品書店年度大型文具策展「2023理想的文具」將於於7/21起於誠品信義店一連18天展開，並與日本人氣插畫家「朝野Peko」跨海合作，推出逾60款限定系列商品。圖／誠品提供

文具迷的最愛，誠品書店年度大型文具策展「2023理想的文具」將於於7/21起於誠品信義店一連18天展開。誠品信義店將化身為「文具機場」，並與日本人氣插畫家「朝野Peko」跨海聯名合作，除了操刀主視覺，也一口氣推出逾60款限定系列商品。並邀集MIDORI、KOKUYO、HIGHTIDE等海內外知名品牌、近萬種最新潮流選品進駐。

來自日本的插畫家「朝野Peko」，以簡單細線條及明亮配色的風格聞名，呈現出畫作的可愛清新。在電影《花束般的戀愛》中出現的插畫，正是出自朝野Peko之手。

這次與誠品合作，朝野Peko呼應機場主題創作多種可愛角色，像是空姐、巡邏犬、安撫貓等。誠品與朝野Peko全台獨家聯名商品展前搶先曝光，包括機組員值勤的標準配備「航空組員證件套組」；嚴守航空安全的「飛行前請拆除」鑰匙圈，空服員、行李搬運員、安撫貓及緝毒犬4款造型標語。另有「旅行大貼紙組」為行李箱增加色彩；手提印有貓狗亂入的觀景窗「航空購物袋」，以及「航空撲克牌」、「旅途愉快金屬書夾組」和「金屬書籤」或是戴上人臉1：1比例設計的「空姐好眠眼罩」等。

誠品線上獨家全系列「eslite x 朝野Peko 限量航空全套組合包」優惠價2,888元（原價3,355元），可於誠品線上一鍵下訂、全套擁有，朝野Peko也為台灣文具迷特別設計文具機場LINE貼圖已同步上架，全系列周邊一起收藏（貼圖連結：https://reurl.cc/QX5e85）。

朝野Peko的可愛機場視覺也登上有日本國民筆記本經典KOKUYO Campus筆記本；日本文具品牌MIDORI也推出3款具有追蹤、記事、待辦清單等不同功能的主視覺限定浸透印章，搭配專用色筆組；日本調墨專業品牌SAILOR的限定色墨水，以白天機艙向外看的晴空，與夜晚飛機下降時所見的城市燈火，特調晴空藍與黯夜紫2色；日本復古工業風文具品牌HIGHTIDE旗下的penco延續機場意象，推出實用「旅行收納袋」。

7/21-8/7誠品會員於誠品信義店「2023理想的文具」6F展演廳單筆消費滿600元即贈機票書籤一張（每卡每日限贈一次）；單筆消費滿1,500元再送展場獨家朝野Peko「機場巡邏隊繡片章」一個（可累贈）。

無法前往台北參展的民眾，7/21起可於台中園道店、高雄大遠百店、誠品線上及誠品蝦皮商城同步開逛；誠品信義6F主展場也推出5款以上超值限量福袋最低3折起。

誠品限定，朝野Peko x OURS森林好朋友PET膠帶。圖／誠品提供
誠品限定，朝野Peko x OURS森林好朋友PET膠帶。圖／誠品提供
eslite x 朝野Peko鑰匙圈，將空服員、行李搬運員、安撫貓、緝毒犬，機組員小吊牌結合飛行飄帶。圖／誠品提供
eslite x 朝野Peko鑰匙圈，將空服員、行李搬運員、安撫貓、緝毒犬，機組員小吊牌結合飛行飄帶。圖／誠品提供
誠品限定，朝野Peko x KOKUYO campus／A5，日本國民筆記本campus搭配潮流系插畫家Peko推出2款獨家封面。圖／誠品提供
誠品限定，朝野Peko x KOKUYO campus／A5，日本國民筆記本campus搭配潮流系插畫家Peko推出2款獨家封面。圖／誠品提供
誠品限定，朝野Peko x HIGHTIDE x penco系列商品，包含Nahe旅行收納包、購物袋、A5／A4板夾、旅行證件收納包及透明收納包。圖／誠品提供
誠品限定，朝野Peko x HIGHTIDE x penco系列商品，包含Nahe旅行收納包、購物袋、A5／A4板夾、旅行證件收納包及透明收納包。圖／誠品提供
eslite x 朝野Peko空姐好眠眼罩。圖／誠品提供
eslite x 朝野Peko空姐好眠眼罩。圖／誠品提供
7/21-8/7誠品會員於誠品信義店「2023理想的文具」展區單筆消費滿1,500元贈展場獨家朝野Peko「機場巡邏隊繡片貼紙」一個（可累贈）。圖／誠品提供
7/21-8/7誠品會員於誠品信義店「2023理想的文具」展區單筆消費滿1,500元贈展場獨家朝野Peko「機場巡邏隊繡片貼紙」一個（可累贈）。圖／誠品提供
eslite x 朝野Peko文具機場圖鑑裝飾貼紙。圖／誠品提供
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